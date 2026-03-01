السكرتير العام لبي سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء خلال زيارته لمركز ومدينة الفشن

واصل كامل على غطّاس السكرتير العام لمحافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، متابعاته الميدانية لسير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، جاء ذلك خلال زيارته التي أجراها " اليوم الأحد " لمركز ومدينة الفشن ، وبحضور الأستاذ مدحت صلاح رئيس المدينة، ومسؤولى ملف التصالح بالمركز التكنولوجي.

واطمأن السكرتير العام خلال جولته على انتظام سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم.