اتصال مصري ـ سلوفاكي لبحث التصعيد الإقليمي.. تأكيد مشترك على أولوية الحلول السياسية وخفض التوتر

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الاثنين ٢ مارس مع يوراي بلانار وزير خارجية سلوفاكيا، لبحث تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقة.

استعرض وزير الخارجية خلال الاتصال تقييم مصر للتطورات الجارية، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة خفض التصعيد وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، تجنباً لاتساع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من العنف والصراع يصعب السيطرة عليها.

كما شدد وزير الخارجية على أن الخيارات العسكرية لن تؤدي إلا مزيد من العنف وسفك الدماء، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار، وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا ضرورة تكثيف التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.

وفي ختام الاتصال، أعرب الوزير السلوفاكي عن تقدير بلاده للجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة، كما اعرب عن امتنانه للدعم الذى قدمته مصر لبلاده للمساعدة فى إجلاء المواطنين السلوفاكيين العالقين بالمنطقة. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، والعمل المشترك لدعم جهود خفض التصعيد، بما يعكس عمق العلاقات المصرية السلوفاكية والحرص المتبادل على تعزيز الاستقرار في المنطقة.