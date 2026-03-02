قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10
علي السبع يسرق فكرة أحمد رمزي.. تصعيد درامي في الحلقة 13 من فخر الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توجهوا لأقرب مكان آمن.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين والشرطة تطالب المواطنين بالهدوء

علم البحرين
علم البحرين
فرناس حفظي

دوت صفارات الإنذار في عدد من مناطق البحرين، فيما دعت الشرطة المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورا إلى أقرب مكان آمن والتزام الهدوء.


ويأتي ذلك في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بسبب الهجمات الإيرانية على دول الخليج  في أعقاب الضربة المشتركة  على إيران .

وفي وقت سابق، أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقوة دفاع البحرين تمكنت من التصدي بنجاح وكفاءة عالية لموجة جديدة من الهجمات العدائية بالصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية استهدفت المملكة، وشملت 70 صاروخا بالستيا و59 طائرة مسيرة.

شدد المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا اليوم، الإثنين، على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة من قبل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يعد انتهاكًا جسيمًا لسيادة مملكة البحرين ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً احتفاظ المملكة بالحق القانوني في الرد واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أوضح المركز أنه تم التعامل فورًا من قبل الجهات المعنية مع سقوط شظايا محدودة ناجمة عن عمليات التدمير في بعض المواقع وفق البروتوكولات المعتمدة، لافتًا إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة وفق منظومة متكاملة بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة واليقظة التامة.

وجدد مركز الاتصال الوطني التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع الراهنة.

صفارات الإنذار البحرين إيران الهجمات الإيرانية دول الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

ترشيحاتنا

البواسير

تسبب متاعب متعددة .. اكتشف أسباب البواسير ومضاعفاتها

جلاش بالسبانخ والفراخ

هنفطر إيه النهاردة .. بانيه دجاج وجلاش بالفراخ والسبانخ ومهلبية قمر الدين

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

بالصور

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد