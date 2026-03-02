أبو ظبي: استهداف محطة خزانات وقود في مصفح والسيطرة على النيران

أعلن مكتب أبو ظبي للإعلام، يوم الاثنين أن السلطات الإماراتية تعاملت مع مسيرة استهدفت محطة خزانات وقود في مصفح، تك السيطرة على النيران.

وقال مكتب أبو ظبي للإعلام في بيان "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح، وتم احتواء الوضع على الفور".

وأكد البيان أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو تأثير على سير العمليات، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها اعترضت 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ كروز و148 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الهجمات التي شنتها إيران على الإمارات منذ يوم السبت الماضي إلى 174 صاروخًا باليستيًا و8 صواريخ كروز و689 طائرة مسيرة، ما يجعلها الدولة الخليجية الأكثر استهدافًا من قبل طهران.

وأوضحت الإمارات أنها اعترضت 161 صاروخًا باليستيًا، وسقط 13 منها في البحر، و645 طائرة مسيرة، وسقطت الـ44 المتبقية داخل أراضيها، بالإضافة إلى جميع صواريخ كروز الثمانية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 68 آخرين، بحسب الوزارة.

وتمثل هذه الاعتراضات نسبة نجاح تتجاوز 90%، مدعومة بمنظومة الدفاع الجوي الإماراتية المتطورة "ثاد" (THAAD) إلى جانب صواريخ باتريوت الأمريكية.