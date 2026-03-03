تامر شلتوت يتناول سيرة الإمام الشافعي في برنامج كرامات

يتناول الفنان والإعلامي تامر شلتوت السيرة الذاتية للإمام الشافعي، أحد أولياء الله الصالحين، في خامس حلقات برنامج "كرامات"، بدايةً من طفولته وصولًا إلى الملحطة التي أصبح خلالها واحد من أهم الفقهاء وناصر الحديث وشاعر العلماء.

أشار شلتوت إلى أن الإمام الشافعي اسمه الحقيقي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وولد في غزة عام ١٥٩ هجريًا، كما أنه عانى كثيرًا في طفولته بعدما توفي والده، ولكن والدته كان لها دورًا كبيرًا في تثقيفه وانتقلت به إلى مكة، وحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه ٧ سنوات.

كما أكد على أن سعيه في اكتساب العلم كانت هوايته الأولى، حتى أذن له علماء مكة بالفتوى قبل صوله لسن العشرين، مشيرًا إلى أنه اضطر لكسب المال من أجل إعانة والدته، فعمل مع والي اليمن، وحينها ذاع صيته واشتهر بالصدق والعدالة ورفض النفاق.



وسرد شلتوت تفاصيل رحلته في مصر والتي استغرقت ٤ سنوات، نشر خلالهم علمه وعلّم مئات التلاميذ، حتى أنه أملظ تلاميذه ١٥٠٠ ورقة في الفقه، هذا إلى جانب كتابته لأهم وأثرى الكتب من أبرزهم: كتاب "الأم"، كتاب "السنن".

وتطرق شلتوت في حديثه، إلى تعلق المشاهير بمقام الإمام الشافعي، مثل كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ، حتى أن الفنان نور الشريف كان يتوجه لمقامه قبل بداية كل عمل، هذا إلى جانب الراحة النفسية وتوجه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى المقام بين الحين والآخر.



