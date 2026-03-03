اتنين غيرنا الحلقة 14.. دينا الشربيني ترفض العودة لآسر ياسين

في مفاجأة غير متوقعة وقبل حلقة واحدة من نهاية الأحداث، قرر دكتور حسن (آسر ياسين) العودة إلى الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) بعد انفصاله عنها، لكن المفاجأة الأكبر كانت في رفض نور لهذه الخطوة، مما يجعل هناك المزيد من التشويق لما سيحدث في الحلقة الأخيرة من المسلسل.



وجاء رفض نور على الرغم من اعترافها لخطيبها السابق أنها لا تزال تحب حسن، لكن عندما عاد إليها حسن بعد انفصاله عن نادية (هنادي مهنا)، أخبرته نور أنه ليس حرًا، يتركها ويعود إليها متى يشاء، وأن ما فعله خطأ لا يغتفر.







اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.



