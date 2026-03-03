أحمد عبد العزيز يكشف تفاصيل خلافه مع نقيب الموسيقيين

كشف الإعلامي أحمد عبد العزيز تفاصيل خلافه مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وقال إن علاقته بالفنان مصطفى كامل ممتدة منذ سنوات طويلة، وإنه يحبه على المستوى الشخصي، معلقًا: «كنت بعمل له عيد ميلاده».

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن انتقاده لمصطفى كامل كان بسبب عمله وتعامله في بعض المواقف الخاصة بالفنانين، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة شخصية بينهما.

وأشار إلى أن الفنان مصطفى كامل تقدم ضده بشكاوى كثيرة بسبب هجومه عليه وحديثه عن بعض الأمور الخاصة بالنجوم، وما حدث مع مغنيي المهرجانات، لافتًا إلى أن برنامجه توقف بسبب إحدى الشكاوى.

وتابع: «أمس كنت أحلق أنا ومصطفى كامل في مكان واحد، ودخل وسلم عليّ عادي جدًا، فهناك فصل بين الخلافات بسبب العمل والعلاقات الشخصية».

وحكى عبد العزيز قصة حدثت خلال اللقاء قائلًا: «الرجل في مكان الحلاقة قال له: أهلًا يا نجم، فرد عليه وقال له: أحمد بيزعل، كنوع من الهزار».

أحمد عبد العزيز وسعد الصغير



دخل أحمد عبد العزيز فى خلاف حاد مع المطرب سعد الصغير بسبب استضافته لطليقته وهاجم الفنان سعد الصغير الإعلامي أحمد عبد العزيز من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلًا: "أولا آسف على الأسلوب، طبعا مش واخدين على سعد الصغير كدا، لكن لما واحد يفكر بس إن هو إعلامى ويعمل إرهاب للفنانين على حسابنا وعلى حساب زملاء آخرين لازم اتكلم كدا مع احترامي لجمهوري والناس المحترمة وأصحابي وإخواتي".

وأضاف سعد الصغير : "عايز تعرف ابني محمود سعد الصغير داخل في الموضوع ليه، عشان مينفعش يشوف حد يتكلم عني كدا ويسكت، أنا حبيت أفهم ناس علشان مش كل واحد مع احترامي يطلع في قناة يشتم في الناس وعادي".

وتوجه سعد الصغير بطلب من نقابة الإعلاميين، بالكشف عن وضع أحمد عبد العزيز، مشيرا إلى أنه يرهب الفنانين بسبب عدم موافقتهم على الظهور في برنامجه.

وجاء ذلك بعد أن استضاف أحمد عبد العزيز طليقة سعد الصغير الممثلة برلتني عامر، ووجه بعض الكلام له، وكشف عن بعض أسرار طلاقهما.

وانفصل الفنان سعد الصغير عن زوجته الثانية، الفنانة برلتني عامر منذ فترة قصيرة.