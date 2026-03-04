أستاذ بكلية أصول الدين: القرآن وصانا على بر الوالدين

أكد الدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين وريس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، أن من السعي المشكور الذي شكره الله في سورة الإسراء هو بر الوالدين.

وتابع خلال برنامج نورانيات قرآنية المذاع خلال شهر رمضان المبارك على قناة صدى البلد، أن السعي هو تأسيس ما تصل إليه حتى يشكرك الله والتأسيس يبنى على أمرين الجانب العقدي والجانب الأخلاقي.

ولفت إلى أن هذا يعد ميثاق أخلاق شامل، حيث إن قوله تعالى وقضى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إِيَّاهُ وهذه عبادة الله ثم التالي لها مباشرة وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ونموذج الإحسان للوالدين في رفع أي أذى يعرف أو يشم منه أذى أن يقع عليه.

وأردف أن القرآن وصانا على الوالدين وقال لا تقل لهما أف، وكلمة أف فيها تنفس بسيط وهذا أقل من الضجر، فلو فعلها الإنسان للوالدين تسمى عقوقًا.