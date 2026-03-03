قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طقوس رمضان.. الغندور: بختم القرآن ومبتفرجش على مسلسلات

جمال الغندور
جمال الغندور
القسم الرياضي

يتسم شهر رمضان بالروحانيات والطقوس التي يمارسها كل منا خلال الثلاثين يوما سواء في اكلاته أو الشعائر الدينية التي يؤديها.

نجوم الكرة يمتلكون ذكريات خلال شهر رمضان المعظم عبر السفر إلي أدغال افريقيا أو على المستوى المحلي فضلا عن خوض مباريات هامة بقميص أنديتهم.

في البداية أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق ان أول فانوس أهداه له جده وكان عمره 6 سنوات لافتا الى أنه يقضى أول يوم فى شهر رمضان بصحبة والده فى منزله الكائن بميدان الجيش فى العباسية.

وقال الغندور فى حواره مع "صدى البلد": "أحرص على قضاء أول يوم فى رمضان مع والدى بصحبة أبنائى مضيفا أن هناك 3 أشياء يحرص عليها فى رمضان وهي قراءة القرآن وأداء صلاة التراويح إلى جانب المشاركة بالدورات الرمضانية.

ولفت إلى أن إجراء الزيارات خلال شهر رمضان يعتبر المشكلة الرئيسية بالنسبة له لاسيما أن لديه عائلة كبيرة والعزومات تكون كثيرة ورغم ذلك فإنه يفرض شروطه عليهم لقبول العزومة والتى تتمثل فى الإفطار سريعا ثم يتوجه بعدها للمشاركة بالدورات الرمضانية.

وتابع: أفضل أن تكون العزومات على السحور بدلا من الإفطار فى شهر رمضان بسبب ضيق الوقت قبل الإفطار وبعده مشددا على أنه ليس من هواة خيام رمضان وقضاء الأوقات بها.

وأشار إلى أن الخيمة الوحيدة التى يتفرغ لها هى خيمة الشباب والرياضة التي تقام بشكل سنوى وعادة ما تبدأ من الساعة الواحدة حتى أوقات السحور.

وقال: لدى ذكرياتى فى شهر رمضان حيث شاركت فى أمم أفريقيا فى جنوب أفريقيا وتزامنت منافساتها مع شهر رمضان وحينها أطلق على منتخب مصر الصائمين وقمت بإدارة مباراة جنوب أفريقيا وغانا وكان توقيت المباريات فى الساعة الثامنة مساء بنفس توقيت أذان المغرب ولا نستطيع الإفطار وتناول سوى بعض المياه بين الشوطين وعقب انتهاء اللقاء فوجئنا بغلق المطعم واستمر صيامنا 48 ساعة.

وأضاف أنه لا يتابع مشاهدة المسلسلات فى شهر رمضان نظرا لضيق الوقت ورغم ذلك فى حال وجود مسلسل جاذب وهادف بناءً على نصائح المقربين منه سيتابعه فى الإعادة بعد انتهاء شهر رمضان المعظم.

وأكد أنه حريص على ختم القرآن الكريم مرة واحدة خلال شهر رمضان المعظم منوها إلى أنه يقوم بتقسيم وقته جيدا ويقوم بقراءة القرآن قبل أداء صلاة التراويح.

وأوضح أنه يفضل العرقسوس و الخشاف بالبلح و يعتبران من الأشياء الأساسية على المائدة إلى جانب أكل "المحشي" مشيرا إلى أنه يقوم بمساعدة زوجته فى إعداد العصائر والسلطات لافتا إلى أن أول فانوس حصل عليه فى حياته أهداه له جده قبل المدرسة وكان عمره وقتها 6 سنوات وكان "فانوس بشمعة" تجول به فى شوارع العباسية.

جمال الغندور طقوس رمضان فانوس بشمعة شهر رمضان الخيمة الرمضانية لجنة الحكام

