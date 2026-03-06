انفجرت الأنبوبة..السيطرة على حريق بسلامون ووقوع مصايين وبتر أطراف عدد منهم

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب حريق ناتج عن إنفجار إسطوانة غاز داخل مزرعة دواجن في قرية "سلامون" بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة المنصورة، يفيد بنشوب حريق وتصاعد لأعمدة أدخنة من داخل مزرعة دواجن بقرية سلامون
إنتقل ضباط المباحث ، وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق داخل المزرعة تسبب في إنفجار إسطوانة غاز داخل المزرعة، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات.
كما تم السيطرة على الحريق ، وأسفر عن إصابة5 أشخاص بإصابات متفرقة، و شملت الحالات إصابات ببتر الساق.
تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابه العامه