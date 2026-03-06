انفجرت الأنبوبة..السيطرة على حريق بسلامون ووقوع مصايين وبتر أطراف عدد منهم

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب حريق ناتج عن إنفجار إسطوانة غاز داخل مزرعة دواجن في قرية "سلامون" بمحافظة الدقهلية.

​تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة المنصورة، يفيد بنشوب حريق وتصاعد لأعمدة أدخنة من داخل مزرعة دواجن بقرية سلامون

إنتقل ضباط المباحث ، وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق داخل المزرعة تسبب في إنفجار إسطوانة غاز داخل المزرعة، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

كما تم السيطرة على الحريق ، وأسفر عن إصابة5 أشخاص بإصابات متفرقة، و شملت الحالات إصابات ببتر الساق.

تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ و​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابه العامه