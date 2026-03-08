قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمادالدين حسين: الموقف المصري يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الحرب

عادل نصار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إنّ الموقف المصري منذ اندلاع الأزمة وبدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران كان واضحاً ومحدداً، حيث يقوم على رفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف حسين في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر بذلت جهوداً كبيرة حتى قبل وقوع الهجوم، في محاولة لمنع اندلاع المواجهة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر.

وتابع، أن مصر، وفي الوقت نفسه، أدانت بوضوح الهجمات التي شنتها إيران على دول الخليج، مشيراً إلى أن هذا الموقف تكرر في التصريحات الرسمية المصرية، بما في ذلك تصريحات وزير الخارجية، وكذلك في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله مع الرئيس الفرنسي، مؤكدًا، أن هذا الموقف يعكس سياسة مصر القائمة على التوازن ورفض التصعيد بكل أشكاله.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق أن الموقف المصري يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات، مع الاستنكار الواضح للهجمات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية، والتي يبلغ عددها نحو 8 دول، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى العراق والأردن.

وأشار حسين إلى أن المشهد الإقليمي يتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، موضحاً أنه لا يمكن فصل أي طرف عن الآخر عند قراءة الأزمة.

ولفت إلى أن اعتذار الرئيس الإيراني لدول الخليج جاء في ظل تصريحات من جهات إيرانية أخرى أفادت بعدم التزامها بهذا التوجه، مؤكدة استمرار الهجمات، كما أن الاعتذار نفسه تضمن إشارة إلى الرد على أي هجمات قد تنطلق من قواعد أمريكية في دول الخليج.

