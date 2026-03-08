قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نفاد تذاكر مباراة الزمالك وإنبي قبل المواجهة المرتقبة في الدوري
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
مكنسة Dreame Cyber10 Ultra الذكية تنظّف وتلتقط الأغراض عن الأرض بذراع روبوتية

احمد الشريف

كشفت تقارير من مواقع تقنية عالمية، منها PCMag، أن شركة Dreame عرضت مكنسة Cyber10 Ultra الروبوتية المزودة بذراع آلية قادرة على التقاط الأغراض الصغيرة من على الأرض، مثل الجوارب والكرات و الألعاب الخفيفة، ونقلها إلى سلة مخصصة بدل الاكتفاء بتجنبها كما تفعل المكانس التقليدية.

أوضحت التقارير أن الذراع المدمجة قابلة للطي والتمدد، وتعمل بمشبك (Pincer) يمسك الأشياء من الأرض، مع قدرة على رفع أوزان تصل إلى نحو 500 جرام، ما يسمح نظريًا بالتعامل مع نطاق واسع من الأغراض المنزلية الخفيفة التي تعيق حركة المكنسة أثناء التنظيف.

أدوات تنظيف إضافية وقاعدة ذكية متعددة الوظائف

أشارت PCMag ومصادر أخرى إلى أن Cyber10 Ultra لا تكتفي بإزالة الفوضى من الأرض، بل يمكن للذراع نفسها الوصول إلى قاعدة الشحن وسحب أدوات تنظيف خاصة، مثل فوهات ضيقة أو فرش إضافية، لاستخدامها في تنظيف الزوايا والأماكن الضيقة التي يصعب على جسم المكنسة الوصول إليها مباشرة.

أكدت التقارير أن قاعدة المكنسة تعمل كمحطة صيانة متكاملة، حيث تتولى تفريغ حاوية الغبار، وغسل الممسحة وإعادة تعبئة خزان المياه تلقائيًا، مع توفّر حجرات مخصصة لحفظ الأدوات التي يمكن للذراع التقاطها عند الحاجة، في إطار ما تسميه Dreame «تقنية الاستخدام الذاتي للأدوات».

قدرات شفط قوية وتنقل متقدم في المنزل

أوضحت المصادر أن Cyber10 Ultra تأتي بقوة شفط تصل إلى نحو 30 ألف باسكال، وهي قيمة أعلى بكثير من معظم المكانس الروبوتية المتاحة حاليًا، ما يساعد على التقاط الغبار والأتربة الثقيلة من السجاد والأرضيات الصلبة بكفاءة أعلى.

أشارت التقارير إلى أن المكنسة تعتمد نظام ملاحة متقدم مع خرائط دقيقة للمنزل، وقدرة على عبور عتبات بارتفاع يصل إلى حوالي 6 سنتيمترات، إضافة إلى دعم الربط بمنصات المنزل الذكي عبر معيار Matter، بما يسهّل دمجها مع أنظمة تحكم منزلية مختلفة وتشغيلها بمشاهد وأتمتة مسبقة الضبط.

Dreame Cyber10 Ultra

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

