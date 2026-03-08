مكنسة Dreame Cyber10 Ultra الذكية تنظّف وتلتقط الأغراض عن الأرض بذراع روبوتية

كشفت تقارير من مواقع تقنية عالمية، منها PCMag، أن شركة Dreame عرضت مكنسة Cyber10 Ultra الروبوتية المزودة بذراع آلية قادرة على التقاط الأغراض الصغيرة من على الأرض، مثل الجوارب والكرات و الألعاب الخفيفة، ونقلها إلى سلة مخصصة بدل الاكتفاء بتجنبها كما تفعل المكانس التقليدية.

أوضحت التقارير أن الذراع المدمجة قابلة للطي والتمدد، وتعمل بمشبك (Pincer) يمسك الأشياء من الأرض، مع قدرة على رفع أوزان تصل إلى نحو 500 جرام، ما يسمح نظريًا بالتعامل مع نطاق واسع من الأغراض المنزلية الخفيفة التي تعيق حركة المكنسة أثناء التنظيف.

أدوات تنظيف إضافية وقاعدة ذكية متعددة الوظائف

أشارت PCMag ومصادر أخرى إلى أن Cyber10 Ultra لا تكتفي بإزالة الفوضى من الأرض، بل يمكن للذراع نفسها الوصول إلى قاعدة الشحن وسحب أدوات تنظيف خاصة، مثل فوهات ضيقة أو فرش إضافية، لاستخدامها في تنظيف الزوايا والأماكن الضيقة التي يصعب على جسم المكنسة الوصول إليها مباشرة.

أكدت التقارير أن قاعدة المكنسة تعمل كمحطة صيانة متكاملة، حيث تتولى تفريغ حاوية الغبار، وغسل الممسحة وإعادة تعبئة خزان المياه تلقائيًا، مع توفّر حجرات مخصصة لحفظ الأدوات التي يمكن للذراع التقاطها عند الحاجة، في إطار ما تسميه Dreame «تقنية الاستخدام الذاتي للأدوات».

قدرات شفط قوية وتنقل متقدم في المنزل

أوضحت المصادر أن Cyber10 Ultra تأتي بقوة شفط تصل إلى نحو 30 ألف باسكال، وهي قيمة أعلى بكثير من معظم المكانس الروبوتية المتاحة حاليًا، ما يساعد على التقاط الغبار والأتربة الثقيلة من السجاد والأرضيات الصلبة بكفاءة أعلى.

أشارت التقارير إلى أن المكنسة تعتمد نظام ملاحة متقدم مع خرائط دقيقة للمنزل، وقدرة على عبور عتبات بارتفاع يصل إلى حوالي 6 سنتيمترات، إضافة إلى دعم الربط بمنصات المنزل الذكي عبر معيار Matter، بما يسهّل دمجها مع أنظمة تحكم منزلية مختلفة وتشغيلها بمشاهد وأتمتة مسبقة الضبط.