الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

زراعة 225 شجرة مثمرة في السنطة بالغربية

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكدت الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية ، غرس 225 شجرة مثمرة وزينة، فى عدد من شوارع المدينة بجانب من مداخل القرى، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي للمركز والمدينة.

توجيهات محافظ الغربية 


وأوضحت رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تحسين خدمات المواطنين 


وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل زراعة أشجار تحسين خدمات المواطن

