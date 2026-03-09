علقة ساخنة لرامز جلال من مدافع النادي الأهلي

انهال ياسر إبراهيم بالضرب على رامز جلال، بعد اكتشافه مقلب «رامز ليفل الوحش»، حيث وقع مدافع الأهلي في غرفة المياه الممتلئة على آخرها ما جعله يطلق صيحات استغثة لإنقاذه من الغرق، قبل أن يتدخل رامز جلال وينقذه فما كان من مدافع الأهلي إلا أنه انفعل وقام بضربه.

ودخل ياسر إبراهيم في حالة من الانفعال الهستيري بعد اكتشاف شخصية رامز جلال الحقيقية في غرفة المياة الممتلئة، وحاول أحد أفراد طاقم عمل البرنامج امتصاص غضب مدافع الأهلي بإبعاده عن رامز جلال حتى لا يضربه.

صرح المدافع الدولي ونجم النادي الأهلي ياسر ابراهيم عن الحارس الذي يطمأن له عندما يحرس عرين المارد الأحمر، ليرد الشناوي.

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق تأثر برحيل محمد عبد المنعم، إلى الدوري الفرنسي.

وحول سؤال من اللاعب الذي تأثر الأهلي برحيله ما بين محمد عبد المنعم ورامي ربيعة قال في تصريحات عبر برنامج "رامز ليفل الوحش" مع الفنان رامز جلال: " الاتنين جامدين.. بس منعم أكثر".

وعن من يختار اللعب بجانبه من الزمالك، حسام عبد المجيد أو الونش؟ قال: "حسام عبدالمجيد عشان أصغر في السن".

وكشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أكثر اللاعبين في نادي الزمالك يحترس منه.

وقال ياسر إبراهيم في خلال برنامج "رامز ليفل الوحش" مع رامز جلال: "أكثر لاعب خطير واجهته من نادي الزمالك هو التونسي سيف الدين الجزيري".