الزمالك يعود بتعادل ثمين من الكونغو أمام أوتوهو بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة نادي الزمالك وفريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هدف أوتوهو

ونجح تشارلز أتيبو في تسجيل الهدف الأول لفريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها على يسار محمد صبحي حارس الزمالك من فوق الحائط.

هدف الزمالك

وسجل عدي الدباغ هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من أحمد ربيع من منتصف الملعب خلف خطوط الدفاع ليسجلها على يمين حارس المرمى الكونغولي وتعلن عن تعادل الزمالك بالنتيجة.

ويقام لقاء الإياب يوم 22 مارس في القاهرة.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، التي انطلقت في الثالثة عصر اليوم على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة – أحمد فتوح.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء مهدي سليمان ومحمود بنتايج والسيد أسامة ومحمد السيد وعبد الله السعيد وآدم كايد وأحمد شريف وخوان بيزيرا وناصر منسي.

تشكيل أوتوهو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، الذي انطلق في الثالثة عصر اليوم على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل فريق أوتوهو كالتالي:

حراسة المرمى: (16) أبوبكر دومبيا.

خط الدفاع: (2) بيرنجر إيتوا | (3) برينس مواندزا | (4) باشود دي نزينجولا.

خط الوسط: (29) تشارلز أتيبو | (13) جوسيم إلينجا | (24) إبراهيم تراوري | (19) فينولد دزابا.

خط الهجوم: (31) بومي نزااو | (26) كليجنيم كوني | (17) بانديوجو ديالو.