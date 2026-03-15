الاعدام شنقا للمتهم بقتل طفل داخل محل تجاري ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد باعدام المتهم محمود مختار احمد، بقتل الطفل عمار، داخل إحدي المحال التجارية بشارع البازار بـ محافظة بورسعيد.



وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد احالت الأوراق خلال جلسة سابقة لمفتي الديار المصرية، وبعد اخذ الرأي الشرعي قضت بالاعدام.

فرحة ودموع اسرة المجنى عليه

حيث سادت حالة كبيرة من الفرحة المختلطة بالدموع على أسرة الطالب عمار، المقتول داخل محل تجاري بشارع البازار بـ محافظة بورسعيد، بعد حكم إعدام المتهم.



وقال والد الطالب عمار في تصريحات خاصة سابقة : بنشكر القضاء المصري اللي نصفنا، وكنا واثقين في العدالة.. وابني عمار راجل كان بيدافع عن مال والده، واللي عمله محدش يعمله؛ لأن أي طفل في سنّه كان ممكن يخاف ويجري.