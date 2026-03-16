أخبار التكنولوجيا | أفضل الهواتف الاقتصادية في 2026 .. هاتف اقتصادي من ريلمي يغزو الأسواق بميزات ثورية

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل الهواتف الاقتصادية في 2026

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء أكثر من هاتف متواجد في الأسواق مع توافر العديد من الميزات العصرية فيها.

يمكنك التفكير في شراء هاتف OnePlus Nord 4 وسيكون أول هاتف ذكي رائد تطلقه الشركة منذ فترة طويلة يتميز بظهر معدني.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Plus Gen3، وسيحتوي على شاشة من نوع OLED بقياس 6.74 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1.5K.

هاتف اقتصادي من ريلمي يغزو الأسواق بميزات ثورية.. إليك أهم مواصفاتها

أدرجت شركة التجزئة الأوروبية "جوميبو" هاتف Realme C100 5G الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وكشفت عن المواصفات الكاملة وتفاصيل الأسعار للهاتف الذكي الاقتصادي بتقنية 5G.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2. سيأتي الهاتف بنظام Android 16، إلا أن القائمة تشير إلى ColorOS 16 بدلاً من واجهة Realme UI 7 المتوقعة، وهو على الأرجح خطأ شائع في صفحات البيع بالتجزئة قبل طرحها في الأسواق.

وحش الفئة المتوسطة.. هاتف iQOO Z11 Turbo بمواصفات مذهله وقدرة شحن جبارة

أكدت شركة iQOO مؤخرًا أنها ستعلن عن هاتف iQOO Z11 في الصين هذا الشهر.

وسيُصنّف هذا الهاتف ضمن فئة أقل من هاتف iQOO Z11 Turbo الذي طُرح في يناير الماضي في الصين. وقد حصل هاتف Z11، الذي يحمل رقم الطراز V2551A، مؤخرًا على اعتماد منصة 3C الصينية.

والآن، ظهر الهاتف على منصة Geekbench، كاشفًا عن بعض تفاصيله التقنية الرئيسية قبل إطلاقه.