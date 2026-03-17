أخبار التكنولوجيا | بأقوى معالج إليك مواصفات جهاز وان بلس اللوحي OnePlus Pad 3 ولمحدودي الدخل فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد| اعرف المواصفات

بأقوى معالج .. إليك مواصفات جهاز وان بلس اللوحي OnePlus Pad 3

أطلقت شركة ون بلس العام الماضي جهاز ون بلس باد 2 برو في الصين، المزود بمعالج سنابدراجون 8 إيليت. والآن، يكشف تسريب جديد أن الإصدار الأحدث منه قد يكون قريباً. كما يكشف التسريب نفسه أن الشركة قد تعمل على جهاز لوحي رائد صغير الحجم.

لمحدودي الدخل.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد| اعرف المواصفات

تُوسّع شركة فيفو تشكيلة هواتفها الاقتصادية الداعمة لتقنية الجيل الخامس مرة أخرى، وهذه المرة مع هاتف T5x 5G الجديد. ويأتي هذا الهاتف بعد هاتف T4x 5G الذي أُطلق العام الماضي ، ولكن على الورق على الأقل، يبدو هذا الهاتف بمثابة ترقية مهمة.

يأتي الهاتف بشاشة LCD أمامية مقاس 6.76 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. وهي شاشة مسطحة مزودة بفتحة للكاميرا الأمامية، ورغم أنها ليست من نوع AMOLED، إلا أنها كافية تمامًا للمهام الأساسية مثل إرسال الرسائل النصية، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديوهات على يوتيوب.

نهاية هاتف سامسونج جالاكسي زد القابل للطي.. اعرف القصة كاملة

تُشير التقارير إلى أن سامسونج ، تستعد لإيقاف إنتاج أحد هواتفها القابلة للطي الأكثر تجريبية بعد أشهر قليلة من طرحه ومن المتوقع أن يتوقف إنتاج أول جهاز ثلاثي الطي من الشركة، وهو سامسونج جالاكسي زد ترايفولد ، بعد جولة أخيرة من عمليات إعادة التخزين في سوقها المحلي في كوريا الجنوبية.

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل هاتف من أوبو في 2026

أطلقت شركة أوبو شاحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط بتقنية AIRVOOC مع نظام تبريد مدمج، وهو شاحن مغناطيسي توربو 2 إلى جانب هاتف Find N6 القابل للطي ، أعلنت أوبو أيضًا عن شاحن لاسلكي جديد، يُدعى Oppo Magnetic Turbo 2 AIRVOOC 50W. وكما يوحي الاسم، فهو شاحن لاسلكي بقوة 50 واط، مزود بنظام تبريد مدمج وحامل مكتبي. ويبلغ سعر الشاحن 349 يوانًا صينيًا (حوالي 50 دولارًا أمريكيًا) في الصين.