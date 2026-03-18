ماركوس راشفورد على مفترق طرق.. هل يضمن استمراره مع برشلونة؟

في وقت يشهد فيه موسم 2025-2026 تقلبات كبيرة داخل صفوف برشلونة يجد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد نفسه أمام لحظة حاسمة في مسيرته الكتالونية ورغم تألقه منذ انضمامه على سبيل الإعارة إلا أن الإدارة لا تزال مترددة في تفعيل خيار الشراء النهائي من مانشستر يونايتد مفضلة الانتظار لمراقبة الأداء الفني والالتزام البدني قبل اتخاذ القرار النهائي وسط ضغوط المنافسات المحلية والقارية التي تشهد ذروة التحديات.

سياسة برشلونة قبل الحسم

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الإدارة الكتالونية لم تفعل بند الشراء النهائي بعد رغم الاتفاق السابق مع مانشستر يونايتد على قيمة 30 مليون يورو موزعة على ثلاث دفعات وإتمام عقد اللاعب لمدة ثلاثة مواسم براتب محدد.

ويأتي هذا التريث حرصًا على تقييم الأداء الفعلي لراشفورد في المباريات الحاسمة خاصة مع قرب حسم اللقبين المحليين ومنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضع برشلونة في اعتباره أيضًا استقرار الفريق من الناحية التكتيكية حيث يحتاج الجهاز الفني إلى لاعب هجومي قادر على تقديم مساهمات ثابتة في المباريات الكبرى وهو ما يجعل أي قرار متسرع محفوفًا بالمخاطر.

بين التألق وتراجع الأداء

ظهر راشفورد بمستوى لافت خلال الموسم الحالي حيث شارك في 38 مباراة مسجّلًا 10 أهداف وصانعًا 13 لكن تراجع مستواه مؤخرًا أثار القلق لدى إدارة برشلونة.

فقد عاد آخر هدف له في يناير أمام إلتشي قبل أن تمر عدة مباريات متتالية دون تسجيل كما تأثر ببعض الإصابات والغيابات عن مباريات هامة ما انعكس على استمراريته ضمن التشكيلة الأساسية.

ويضاف لذلك المنافسة الشرسة على المراكز الهجومية خاصة مع وجود رافينيا وفينيسيوس جونيور ومهاجمين آخرين قادرين على شغل مركز الجناح أو الهجوم المتأخر ما يزيد الضغط على راشفورد لإثبات جدارته.

الالتزام بقواعد اللعب النظيف

الجانب المالي للصفقة يمثل عنصرًا حاسمًا حيث راتب اللاعب المرتفع يؤثر على سقف الرواتب والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وهذا يجعل أي قرار نهائي مرتبطًا مباشرة بالقدرة على تبرير الاستثمار في راشفورد مقابل إضافة قيمة ملموسة للفريق.

الضغط الإعلامي ورغبة اللاعب

من جانبه يسعى راشفورد إلى حسم مستقبله سريعًا مؤكدًا رغبته في الاستمرار داخل كامب نو ومع ذلك تبدو الإدارة حريصة على إبقائه تحت المجهر لمراقبة مستواه في المباريات الكبرى خصوصًا أن الأشهر الأخيرة من الموسم ستشهد مواجهات فاصلة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال ما سيحدد مصيره بشكل نهائي.

المرحلة الحاسمة

الأشهر المتبقية من الموسم ستكون بمثابة اختبار نهائي لراشفورد إذ يحتاج إلى تقديم أفضل أداء ممكن سواء في المباريات الحاسمة بالدوري الإسباني أو على الصعيد القاري في دوري أبطال أوروبا. النجاح هنا قد يقنع الإدارة بضرورة تفعيل بند الشراء النهائي أما الأداء غير المقنع فقد يعيد اللاعب إلى مانشستر يونايتد بعد موسم مثقل بالتحديات ويضع مستقبل اللاعب على المحك بين حلم الاستمرار في أحد أكبر الأندية الأوروبية أو العودة إلى صفوف الفريق الإنجليزي.