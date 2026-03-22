محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة خلال أيام عيد الفطر المبارك

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمنظومة النظافة على مستوى المحافظة، مع تكثيف أعمال رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، خلال فترتي الصباح والمساء، تزامنًا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري اللائق.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بجميع المراكز والأحياء تواصل جهودها المكثفة على مدار اليوم، حيث يتم رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، خاصة بمداخل القرى والطرق الرئيسية، ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات موسعة للنظافة استهدفت شوارع المدينة والقرى التابعة، شملت الوحدات المحلية بـ"مير"، و"المنشأة الكبرى"، و"فزارة"، و"بني قرة"، حيث تم رفع كميات من المخلفات والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة، بما يسهم في تحسين البيئة العامة وظهور المناطق بالمظهر الحضاري اللائق.

وشدد المحافظ على استمرار تلك الجهود دون توقف طوال أيام العيد، مع الدفع بكافة المعدات والسيارات اللازمة، ورفع المخلفات من الحاويات والقلابات، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الطرق والمحاور، بما يحقق سيولة مرورية ويحافظ على النظافة العامة.