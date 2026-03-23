بيبات في تاكسي .. نقل حالة إنسانية عاجلة لرعاية كبار بلا مأوى ببورسعيد

تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حالة المواطن محمود الخولي – مدرس سابق – والذي تم رصده مقيمًا داخل سيارة أجرة دون مأوى.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محافظ بورسعيد بالتعامل الفوري مع الحالات الإنسانية وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمواطنين

نقل حالة إنسانية عاجلة لرعاية كبار بلا مأوى حياة كريمة بورسعيد

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي قد قامت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإيداع الحالة بإحدى دور رعاية المسنين، إلا أنه غادر الدار نظرًا لعدم توافق حالته مع اشتراطات الإقامة، كما تم نقله إلى أحد المستشفيات قبل أن يغادرها ويعود للإقامة داخل السيارة مرة أخرى.

وعلى الفور، تم تكثيف الجهود والتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جمعية رسالة، حيث جارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الحالة إلى دار “حياة كريمة” المتخصصة في رعاية كبار بلا مأوى، لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة له.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار متابعة الحالة بشكل دوري لضمان استقرارها داخل دار الرعاية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، في إطار حرص الدولة على رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم