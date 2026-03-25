لماذا لا يعمل AirDrop افتراضيًا على هواتف جالكسي رغم دعمه رسميًا؟

كشفت منصة 9to5Google أن سامسونج بدأت هذا الأسبوع في طرح دعم AirDrop على هواتف سلسلة Galaxy S26 من خلال خدمة Quick Share، بحيث يمكن لمستخدمي جالكسي مشاركة الملفات مباشرة مع أجهزة آيفون وماك وآيباد القريبة.

أوضحت المنصة أن الميزة تعتمد على نفس التقنية التي ظهرت لأول مرة مع هواتف Pixel 10 أواخر العام الماضي، والتي تسمح لأجهزة أندرويد بالظهور كأهداف مشاركة داخل AirDrop دون أي تطبيقات إضافية أو تدخل من آبل.

أشارت 9to5Google إلى أن التحديث يُطرح تدريجيًا بدءًا من كوريا ثم أسواق أخرى، لكن الملاحظة اللافتة في تقريرها كانت أن دعم AirDrop على جالكسي S26 لا يكون مفعّلًا افتراضيًا، رغم أن فيديو سامسونج الترويجي أظهر المستخدم وهو يقوم بتفعيل خيار "المشاركة مع أجهزة آبل" يدويًا من الإعدادات.

الميزة مفعّلة افتراضيًا رغم ظهور العكس

أوضحت 9to5Google أنها تواصلت مع سامسونج للحصول على توضيح حول سبب إيقاف الميزة افتراضيًا كما بدا في الفيديو، لتؤكد سامسونج في ردها أن دعم AirDrop عبر Quick Share "مفعّل افتراضيًا" على سلسلة Galaxy S26.

أشارت سامسونج في بيان منفصل على موقعها الرسمي في المملكة المتحدة إلى أن خيار "المشاركة مع أجهزة آبل" Share with Apple devices يكون قيد التشغيل بشكل افتراضي عند طرح الميزة لأول مرة، في حين يتوقف على المستخدم ضبط وضع الرؤية إلى "الجميع" Everyone على كل من هاتف جالكسي وجهاز آبل لإتمام المشاركة.

أكدت 9to5Google أن التباين بين ما أظهره الفيديو التسويقي وبين رد سامسونج الرسمي أثار تساؤلات لدى المتابعين، إلا أن الشركة شددت على أن ما ظهر في الفيديو مجرد مثال يوضح طريقة الوصول إلى الإعدادات، وليس مؤشرًا على أن الميزة تأتي مغلقة من المصنع كما ظنه البعض.

كيفية تفعيل مشاركة الملفات بين جالكسي وآيفون عمليًا

أشارت 9to5Google إلى أن المستخدم الذي يريد الاستفادة من AirDrop عبر Quick Share على Galaxy S26 يمكنه الوصول إلى الخيار من خلال المسار التالي: "الإعدادات > الأجهزة المتصلة > Quick Share > المشاركة مع أجهزة آبل" Settings > Connected Devices > Quick Share > Share with Apple devices.

أوضحت المنصة أن هذا الإعداد يتحكم في ظهور أجهزة آبل كوجهات مشاركة محتملة داخل واجهة Quick Share، لكن إتمام العملية يتطلب أيضًا ضبط AirDrop على جهاز آبل في وضع "الجميع" Everyone، مع جعل إعداد Quick Share على جالكسي يسمح بالمشاركة مع "الجميع" لفترة زمنية محدودة.

أكدت 9to5Google أن هذه المتطلبات تعني أن أمان الميزة لا يرتبط فقط بتفعيل دعم AirDrop من جانب سامسونج، بل كذلك بالإعدادات التي يختارها المستخدم على كل من جهاز أندرويد وجهاز آبل، وهو ما يجعل من غير المرجح أن يكون "الأمان" سببًا لافتراض أن سامسونج قد ترغب في إبقاء الميزة مغلقة افتراضيًا.

تساؤلات حول قرار سامسونج الاتصالي وتسويق الميزة

أوضحت 9to5Google في تحليلها أن قرار سامسونج – أو على الأقل شكل عرض الميزة في الفيديو – يبدو غريبًا بعض الشيء إذا ما قورن بالرسالة الرسمية التي تقول إن إضافة AirDrop تأتي ضمن "جهود سامسونج المستمرة لتحسين التوافق بين أنظمة التشغيل".

أشارت المنصة إلى أن إبراز الميزة في المواد الدعائية مع إظهارها وكأنها "خيار إضافي" يحتاج للتفعيل قد يحد من عدد المستخدمين الذين يكتشفونها ويستفيدون منها، خاصة إذا لم يكونوا على دراية بمسار الإعدادات المطلوب.

أكد تقرير 9to5Google أن ما يهم المستخدم عمليًا هو توفر التحديث الصحيح لتطبيقات جوجل وخدمات Play Services إلى الإصدار المطلوب، إلى جانب وصول تفعيل الميزة من جانب سامسونج (الذي قد يعتمد جزئيًا على تغييرات من جهة الخادم)، ثم ضبط الإعدادات كما هو موضح، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من طبقة تفعيل قد يجعل تجربة اكتشاف الميزة أبطأ في الأيام الأولى من طرحها.

خطوة إضافية في تعميم مشاركة الملفات بين أندرويد وiOS

أشارت 9to5Google في ختام تقريرها إلى أن دعم AirDrop على Galaxy S26، رغم الجدل البسيط حول الإعداد الافتراضي، يمثل خطوة مهمة جديدة في تقليل الحواجز بين أندرويد وiOS في مشاركة الملفات القصيرة المدى.

أوضحت المنصة أن هذا الدعم يؤكد أن آلية AirDrop التي ابتكرتها جوجل للعمل مع أجهزة آبل يمكن أن تتوسع إلى شركات أخرى بخلاف بيكسل، وأن نجاح التجربة على جالكسي قد يمهد الطريق لوصول الميزة إلى مزيد من هواتف أندرويد خلال الفترة المقبلة.

أكدت سامسونج في بياناتها الرسمية أن دعم AirDrop عبر Quick Share سيبدأ من سلسلة Galaxy S26، مع خطط لإعلان قائمة أجهزة إضافية لاحقًا، ما يعنى أن قدرة مشاركة الملفات بين جالكسي وآيفون قد تصبح، مع الوقت، جزءًا طبيعيًا من تجربة المستخدم بدلاً من أن تظل ميزة محصورة في نطاق ضيق.