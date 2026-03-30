أعرف خط سيرها.. تدشين المرحلة الأولى لخطوط السرفيس الجديدة بقويسنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية عن تدشين المرحلة الأولى اعتباراً من اليوم لخطوط السرفيس الجديدة بمدينة قويسنا، ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستجابة لمطالب الأهالي بتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير وسائل انتقال منظمة وآمنة .

تم تحديد خطوط سير واضحة لسيارات السرفيس تربط بين عدد من المناطق الحيوية داخل المدينة، بما يسهم في تحقيق السيولة وتيسير حركة التنقل والحد من التكدسات المرورية ، على أن تشمل 3 مسارات رئيسية ، على النحو التالي :

المسار الاول ( بداية من منطقة تيمور - كوبري قويسنا العلوي – المحكمة – كوبري المعلمين – شارع عبد المحسن الصباحي – ميدان الزراعة – شارع الجيش – كوبري العهد الجديد – موقف مصر والعودة مرة أخرى )

المسار الثاني ( منطقة مساكن المعسكر – شارع سعد زغلول – شارع الجيش – موقف مصر – كوبري قويسنا العلوي – منطقة تيمور )

المسار الثالث ( مساكن المعسكر – شارع الجلاء – شارع الجيش – موقف مصر – كوبري قويسنا العلوي).

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام تشغيل خطوط السرفيس الجديدة، والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات.