قنصوه: تأهيل الطبيب يستمر 25 عاما لبناء منظومة صحية قوية

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تدريب الأطباء وكافة العاملين في القطاع الصحي يمثل أحد أهم مقومات نجاح الدول، مؤكدًا أن قطاعي التعليم والصحة يشكلان الأساس الحقيقي لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع البرلماني المشترك بين لجنتي الصحة والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة آليات تأهيل الكوادر الطبية، حيث أشار إلى أن المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريًا في دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين.

أوضح قنصوه، مستندًا إلى تجربته السابقة كرئيس لجامعة الإسكندرية، أنه على دراية كاملة بالتحديات المالية والإدارية المرتبطة بإدارة المستشفيات الجامعية، وكيفية توفير الموارد اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمة طبية ذات جودة للمرضى.

واستعرض وزير التعليم العالي مراحل إعداد الطبيب المصري، مشيرًا إلى أنها تبدأ منذ التحاق الطالب بكلية الطب، مرورًا بسنوات الدراسة الأكاديمية، وصولًا إلى سنة الامتياز التي تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو التدريب العملي والانخراط في بيئة العمل الطبي بمختلف تخصصاته.

وأكد أن إعداد الكوادر الطبية عملية ممتدة تستغرق نحو 25 عامًا، وتشمل جميع عناصر الفريق الطبي، من أطباء وهيئات تمريض، بما يضمن بناء منظومة صحية متكاملة وقادرة على التطور المستمر.

واختتم قنصوه تصريحاته بالتأكيد على أهمية التكامل والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، من أجل إعداد كوادر طبية مؤهلة داخل المستشفيات، لافتًا إلى وجود توافق مشترك لوضع منظومة تدريب مستدامة على أرض الواقع تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.