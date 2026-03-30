يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأربعاء

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد

وأكد الكوكي ان الفريق سيستأنف تدريباته مساء بعد غدا الأربعاء استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من أبريل المقبل.



كان المصري قد خاض مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد السويس الجديد مباراته بإياب الدور ربع النهائي من كأس عاصمة مصر وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليصعد النسور الخضر للدور نصف النهائي من البطولة لسابق فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين وينتظر أبناء بورسعيد بذلك ملاقاة المتأهل من فريقي المقاولون العرب وزد اف سي واللذين كانا قد التقيا في مباراة الذهاب قبل أيام وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.