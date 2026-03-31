أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات رياضية 2026 في مصر.. فيراري SF90 سبايدر بقدرات عالية الأداء..أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

تويوتا تعزز حضور لاند كروزر 250 بإصدارين جديدين يجمعان بين القوة والرفاهية

تواصل تويوتا⁠ تطوير أيقونتها الشهيرة في عالم الدفع الرباعي؛ عبر طرح نسختين جديدتين من طراز لاند كروزر 250، هما "أيكون" و"بريميوم"، في خطوة تعكس سعي الشركة للجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا الحديثة دون التفريط في الهوية الأصلية للسيارة.

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر

يضم السوق المصري مجموعة من الطرازات المتنوعة، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الكروس أوفر أو الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى المظهر الخارجي والمساحة الرحبة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

دخل الإيطالي الشاب كيمي أنتونيللي تاريخ سباقات فورمولا 1 من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر سائق يتصدر ترتيب بطولة العالم، عقب فوزه المثير بسباق جائزة اليابان الكبرى.

لعشاق الـ"سوبر كارز".. فيراري SF90 سبايدر بقدرات عالية الأداء

تعد فيراري SF90 سبايدر ضمن أسرع سيارات العلامة الايطالية العريقة، حيث تعتمد على منظومة هجينة عالية الأداء تمكنها من الوصول إلى 100 كم في أقل من 3 ثوانٍ، مع تصميم رياضي واضح ومحرك يجمع بين القوة والتقنيات الحديثة.

أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية .. تعرف على الفئة الأولى

تواصل تويوتا كورولا 2026 تعزيز تواجدها كواحدة من أكثر السيارات اليابانية شهرة في السوق السعودي، وتقدم هناك عبر باقة من التجهيزات سواء الفنية أو التقنية، مع تصميم السيدان الشهير.

نيسان تطرح كيكس e-Power موديل 2026.. وهذا سعرها عالميًا

تعزز نيسان من تواجدها عالميًا، بعد طرح النسخة المحدثة من السيارة الرياضية كيكس، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتقدم السيارة عبر باقة من التجهيزات، ابرزها تقنية الدفع الهجينة.