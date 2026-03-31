الحق نزل التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأسبانيا اليوم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب إسبانيا، في إطار التحضيرات الجادة لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتأتي هذه المباراة ضمن خطة الجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوى الفريق قبل خوض التحديات الرسمية، خاصة في ظل المجموعة القوية التي أوقعت القرعة فيها المنتخب المصري إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

موعد مباراة مصر وأسبانيا

كان المنتخب الوطني قد خاض مباراة ودية سابقة خلال فترة التوقف الدولي الحالية أمام نظيره السعودي، ونجح في تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة، سجلها كل من إسلام عيسى، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، وعمر مرموش، في أداء يعكس تحسنًا ملحوظًا في المستوى الفني للفريق.

في المقابل، يدخل منتخب إسبانيا اللقاء بمعنويات مرتفعة أيضًا، بعدما حقق فوزًا وديًا بثلاثية نظيفة على صربيا، ما يعزز من قوة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، خاصة في ظل امتلاك كل فريق مجموعة مميزة من اللاعبين.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء 31 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “آر سي دي إي” معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المنتخب الإسباني على أرضه.

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأسبانيا

سيتم نقل مباراة مصر وأسبانيا عبر شبكة قنوات “أون سبورت” المفتوحة، ما يمنح الجماهير المصرية فرصة متابعة اللقاء بشكل مجاني.

يتمثل تردد قناة أون سبورت في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي- عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وللراغبين في تثبيت قناة أون سبورت 1 الناقلة لمباراة مصر والسعودية اليوم يمكن إجراء الآتي:

1- في البداية يقوم الراغب في تثبيت القناة بالضغط على زر MENU الموجود في ريموت الرسيفر.

2- ثم بعدها يتم اختيار أيقونة إضافة قناة جديدة او تردد جديد.

3- وبعد ذلك يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات من بين الاقمار الصناعية.

4- وبعدها يتم إدخال بيانات القناة المراد تثبيتها وتتمثل في «التردد، معامل التصحيح، معدل الترميز، الاستقطاب».

5- وبعد الانتهاء من إدخال بيانات القناة يتم الضغط على بحث، ليتم تنزيل القناة مباشرة، وبعد النتهاء من إيجادها والحصول عليها يتم الضغط على حفظ حتى يتم حفظ القناة على الجهاز الخاص بالمستخدم.