رئيس مياه الشرب بالغربية يناقش سبل وآليات إنهاء المشروعات المتأخرة لمياه الشرب والصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمناقشة سبل وأليات إنهاء المشروعات المتأخرة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى إطار الحرص المستمر على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بحضور عدد من القيادات والخبراء، من بينهم المهندسة سماح الدسوقي مدير عام المشروعات القومية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس وائل إبراهيم ممثل قطاع المشروعات بالشركة القابضة، والمهندسة أميمة محمد متولى رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ بحرى بالهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس محمد أبو طيرة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى جانب ممثلى شركة المقاولون العرب.

كما ناقش الاجتماع، موقف الملاحظات الخاصة بمحطة مياه دمرو المرشحة بمركز المحلة الكبرى، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها وتحقيق نقلة نوعية فى خدمات مياه الشرب، واستعراض آخر مستجدات الأعمال بالمحطة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 86,400 متر مكعب يوميًا، بما يسهم في خدمة قرى شمال المحلة الكبرى وأجزاء من المدينة، وتحقيق استقرار الضغوط وضمان وصول المياه بصورة منتظمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تلافى الملاحظات القائمة، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة تمهيدًا للاستلام النهائى، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.



كما تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من المشروعات المتأخرة فى الاستلام، حيث تم وضع حلول عاجلة وخطط زمنية محددة للانتهاء منها، بما يضمن دخولها الخدمة في أقرب وقت، ويعزز من كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أن الشركة تضع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق رضاء المواطنين.