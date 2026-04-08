أخبار التوك شو| «تنظيم الاتصالات» يمد فترة إعفاء أجهزة المصريين بالخارج.. ورابطة تجار السيارات تعلن إقبالاً كبيرًا على شراء السيارات

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير.

خبير اقتصادي : خطة طرح الأراضي بالمدن الجديدة تحول الأصول المهدرة لأدوات إنتاجية

أكد الدكتور سمير رؤوف، الباحث في الشأن الاقتصادي، أن إعلان وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراضي بأنشطة استثمارية وخدمية في عدد من المدن الجديدة، يمثل خطوة استراتيجية من الدولة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى أدوات إنتاجية فعالة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يوسع القاعدة الاستثمارية ويحول التكتلات السكنية الصامتة إلى مجتمعات متكاملة الخدمات.

تعرّضت لخيانات كثيرة| نرمين الفقي: لا أقبل أن أكون زوجة ثانية.. وهذه مواصفات الرجل الذي أتمناه

كشفت الفنانة نرمين الفقي أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية على الإطلاق، كما تحدّثت عن سبب عدم زواجها حتى الآن ومواصفات الشخص الذي تتمناه.

الصحة: إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة في أقل من 24 ساعة لهذه الفئة من الحالات المرضية

أكد الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، أن المجالس الطبية لها دور خاص بمنظومة العلاج على نفقة الدولة والتوجيه الفني .

نشأت الديهي: تصريحات ترامب تثير قلقًا عالميًا وسط تصاعد التوتر مع إيران

حذّر الإعلامي نشأت الديهي من خطورة التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن العالم يعيش حالة من الترقب والقلق الشديدين في ظل احتمالات تطور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية واسعة.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten، إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، من بينها استخدام قوة عسكرية غير مسبوقة، قد تصل إلى حد السلاح النووي، خاصة مع حديثه عن إمكانية "إبادة حضارة كاملة".

البترول: الاكتشاف الجديد من أهم الاكتشافات البترولية في مصر.. وسيدخل مرحلة الإنتاج قريبا

أكد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمي، أن الكشف الجديد “دينيس غرب”، يضم احتياطات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات

وقال محمود ناجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الإكتشاف الجديد سيدخل مرحلة الإنتاج في أقرب وقت، مؤكدا أنه تم سداد مستحقات الشركات الأجنبية وخفضها من 6 مليارات إلى 1.3 مليار.

عضو اتحاد الكرة: حسام وإبراهيم حسن يرفضان عروضا من منتخبات أخرى ويؤكدان إخلاصهما للمنتخب

قال النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن تلقيا عرضين للانضمام إلى منتخبات أخرى، إلا أنهما رفضا، مؤكّدين إخلاصهما وحبهما غير العادي للمنتخب الوطني.

وأضاف أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حسام وإبراهيم حسن لن يناقشا أي عروض خارجية إلا بعد انتهاء بطولة كأس العالم، مؤكدًا التزامهما الكامل بخدمة المنتخب.

رابطة تجار السيارات: إقبال كبير على شراء السيارات في مصر رغم ارتفاع الأسعار

أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه هناك زيادة كبيرة في أسعار البترول عالميا بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط .

تنظيم الاتصالات يمد فترة إعفاء أجهزة المصريين بالخارج ويعلن تجربة شريحة الأطفال الجديدة

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن فترة الإعفاء لأجهزة المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج تم مدها إلى 120 يومًا بدلًا من 90 يومًا، تسهيلًا للمسافرين خارج البلاد.

مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقر بوجود أزمة اقتصادية عالمية تلقي بظلالها على مختلف الدول، مشيرًا إلى أن مصر ليست بمنأى عن هذه التداعيات.

وأوضح "بكري" خلال حواره لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن القيادة السياسية تتعامل مع هذه الأزمة برؤية تقوم على التوازن، حيث يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية، مثل رفع الأسعار، بشكل مؤقت لتخفيف حدة الضغوط، مؤكدًا أن الدولة والمواطنين سيتحملون تبعات هذه المرحلة الصعبة.