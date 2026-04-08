الكويت تعلن استهداف منشآت حيوية بهجمات مسيّرة وأضرار بالبنية التحتية للطاقة والمياه

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت تعرض عدد من المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسات البترول والكهرباء والماء لهجمات، وُصفت بأنها اعتداءات باستخدام طائرات مسيّرة معادية.

أضرار طالت مرافق البنية التحتية

وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أوضحت الداخلية الكويتية أن هذه الاعتداءات أسفرت عن أضرار طالت مرافق البنية التحتية، إضافة إلى إصابة بعض خزانات الوقود.

ضمان استمرارية الخدمات الحيوية

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وتعمل على تقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، في ظل تطورات أمنية متسارعة تشهدها المنطقة.

