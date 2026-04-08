تصعيد أمني في بغداد وتحذيرات تركية.. هجمات بمسيّرات قرب السفارة الأمريكية ومطار العاصمة

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن السفارة الأمريكية في العراق، بأن جماعات مسلحة مدعومة من إيران نفذت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق قريبة من مقر السفارة الأمريكية ومطار بغداد الدولي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

توتر أمني متزايد

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل توتر أمني متزايد تشهده العاصمة العراقية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاستهدافات في محيط المنشآت الدبلوماسية والحيوية.

عملية وقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا ينبغي منح أي فرصة لتخريب عملية وقف إطلاق النار، في إشارة إلى ضرورة منع تصعيد جديد في المنطقة.

استمرار الهجمات المتبادلة

وتأتي هذه التصريحات والتحذيرات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لضبط النفس وتجنب توسع رقعة التوتر، خاصة مع استمرار الهجمات المتبادلة في أكثر من ساحة إقليمية.

