نجم الزمالك السابق: الأبيض يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق بطولتي الدوري والكونفدرالية

أشاد شريف أشرف نجم الزمالك السابق، بقدرة الفريق على المنافسة بقوة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأبيض يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق بطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

الزمالك

وقال شريف أشرف، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، إن المباريات المتبقية للفريق في الدوري وبطولة الكونفدرالية ليست كثيرة، لكن تركيز اللاعبين وجدية الجهاز الفني يمنحان الزمالك فرصة قوية لحصد البطولتين، مشددًا على أن دور الجماهير سيكون حاسمًا في هذه المرحلة الصعبة من الموسم، لما تمثله من دعم معنوي كبير للاعبين داخل الملعب.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن مستوى المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، مؤكدًا أن اللاعب يتمتع بنسبة تركيز عالية جدًا داخل الملعب، وهو ما يظهر في تحركاته وإنهائه للهجمات، مشيرًا إلى أنه إضافة قوية لخط هجوم الفريق.

كما أشاد شريف أشرف بأداء المهاجم ناصر منسي، موضحًا أن اللاعب يعيش حالة من التوفيق خلال الفترة الأخيرة، ويقدم مستويات مميزة مع الفريق، وهو ما انعكس على تسجيله للأهداف ومساهمته في النتائج الإيجابية التي يحققها الزمالك.