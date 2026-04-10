أخبار التكنولوجيا |ميتا تفجر مفاجأة غامضة في سباق الذكاء الاصطناعي.. واتساب يختبر ميزة “اسم المستخدم” لتواصل أكثر أمانا

كشفت شركة ميتا Meta، عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Muse Spark، وهو أول نموذج تطوره ضمن فريق عالي التكلفة شكلته العام الماضي للحاق بمنافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، وقد انعكس الإعلان إيجابا على أداء السهم، حيث ارتفع بنحو 7% خلال التداولات.

في تطور يعكس تحولا نوعيا في أدوات النفوذ المالي، تعمل إيران على تطوير نموذج تقني متكامل لتحصيل رسوم عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز باستخدام العملات الرقمية، في خطوة قد تعيد تشكيل آليات التجارة في أحد أهم الممرات الحيوية عالميا.

5 هواتف آبل بين العشرة الأوائل.. آيفون 17 يسيطر على العالم



تظهر أحدث بيانات شركة Counterpoint Research، أن شركة آبل اختتمت عام 2025 بقوة في سوق الهواتف الذكية، حيث سيطرت أجهزتها على نصف قائمة أفضل عشرة هواتف مبيعا عالميا في الربع الرابع من العام، في ظل منافسة شرسة من الشركات الأخرى.

تستعد شركة هواوي، للكشف عن جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء، وهذه المرة في شكل نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



يسهل تطبيق واتساب WhatsApp، التواصل ومشاركة الملفات، لكن كثيرين يترددون في مشاركة أرقام هواتفهم الشخصية مع الغرباء حتى لأسباب بسيطة.

ذكرت تقارير أن قرصانا إلكترونيا تمكن من تنفيذ أحد أكبر الاختراقات الأمنية في الصين، سرق خلالها كمية هائلة من المعلومات الحساسة من حاسوب عملاق حكومي.

تعرض مشروع WireGuard الشهير للبرمجيات المفتوحة المصدر، والذي يشكل العمود الفقري لعدة خدمات VPN شهيرة مثل Mullvad، لمشكلة كبيرة بعد أن تم قفله من جزء أساسي في حساب مطوري مايكروسوفت Microsoft، ما منع الفريق من إصدار تحديثات للبرنامج لمستخدمي ويندوز.

أطلقت شركة TCL هاتفها الجديد NXTPAPER 70 Pro عالميا، وهو متاح للشراء في الولايات المتحدة بسعر اقتصادي يصل إلى 200 دولار فقط.



تسريب يكشف قدرات Oppo Find X9 Ultra قبل الإعلان الرسمي

تستعد شركة أوبو، لإطلاق هاتف Oppo Find X9 Ultra في 21 أبريل في عدة أسواق من بينها الصين، وسط ترقب واسع في فئة الهواتف الرائدة.