إعلام عبري : الحرب على إيران كلفت إسرائيل بشكل أولي 20 مليار دولار



أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن الحرب على إيران كلفت إسرائيل بشكل أولي 20 مليار دولار وهذا يشمل الإنفاق العسكري والأضرار المادية فقط دون أن يشمل الأضرار الاقتصادية.

وفي سياق متصل ؛ فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه يتوقع أن تُعقد محادثات سلام مع إيران في باكستان في القريب العاجل.

وأشار ترامب - في تصريحات خاصة لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية - إلى أن نائبه جيه دي فانس قد لا يشارك في هذه المحادثات إن عُقدت لدواعي أمنية.

وكانت باكستان قد اقترحت في وقت سابق استضافة قمة في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب اجتماع ترامب بفريق المفاوضات الخاص به الذي يضم فانس والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوضع حد لـ 39 يومًا من القتال المتواصل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الأربعاء 8 أبريل 2026، موافقته على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين بشرط وافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

