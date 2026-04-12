دون علاج .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الإمساك

إذا كنت تعاني من الإمساك فهناك عدة طرق طبيعية لتنشيط الأمعاء وتخفيف الإمساك.

وإليك بعض الطرق الطبيعة التي يمكنك تجربتها في المنزل لعلاج الإمساك وتحفيز حركة الأمعاء.

1. عصير الليمون

من الطرق الفعّالة لتحفيز حركة الأمعاء شرب كوب من الماء ممزوج بعصير نصف ليمونة قبل النوم وعند الاستيقاظ.

ستستفيد أيضاً من فيتامين سي الأساسي الموجود في الليمون لجهاز المناعة لديك.

2. زيت الزيتون

قد يُساعد تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون صباحًا على معدة فارغة في تسهيل حركة الأمعاء، يعمل الزيت كمزلق في الجهاز الهضمي، مما يُسهّل مرور الفضلات الصلبةؤ كما أنه يُليّن البراز، مما يُسهّل عملية الإخراج بشكل كامل

3. المشروبات الساخنة

يستمتع الكثيرون منا بفنجان من الشاي أو القهوة كمشروب منعش أو منشط، إلا أن لهما تأثيرًا مدرًا للبول، تزيد مدرات البول من إنتاج البول، مما يعني أننا نضطر للذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد، ضع هذا في اعتبارك عند شرب القهوة لتحفيز حركة الأمعاء، يعمل الشاي والقهوة بطريقة مشابهة للماء الساخن، حيث تساعد الحرارة على تفتيت المواد الصلبة، يُعد شاي السنا خيارًا ممتازًا لتخفيف الإمساك، فهو مُلين مُنشط يُساعد على انقباض الجهاز الهضمي

المصدر webmd