6G يحوِّل العالم من حولك إلى «جهاز ذكي» ضخم

كشفت أوراق بحثية ورؤى صناعية حديثة أن رؤية الجيل السادس من شبكات الاتصالات 6G لم تعد تقتصر على زيادة السرعات فقط، بل تهدف لتحويل البيئة المحيطة نفسها إلى «جهاز ذكي هائل» قادر على استشعار كل ما يجري فيها والتفاعل معه في الزمن الحقيقي، في مزيج يقترب بشدة من أفلام الخيال العلمي لكنه يستند إلى تقنيات قيد التطوير حاليًا.

ويتحدث باحثون من شركات كبرى وجامعات مرموقة عن ما يسمونه «الذكاء المحيطي» Ambient Intelligence، حيث تصبح الجدران، والأسقف، والأثاث، والطرقات، وحتى الحقول الزراعية مزوّدة بحساسات واتصال لاسلكي وذكاء اصطناعي، ما يسمح للشبكة ليس فقط بنقل البيانات، بل «فهم» ما يدور في المكان واتخاذ قرارات تلقائية بناءً عليه.

تتفق دراسات من معاهد مثل 6G Flagship وفِرق بحثية في ستانفورد على أن 6G سيجمع لأول مرة بين أربعة عناصر رئيسية في منصة واحدة: الاتصال (Communication)، والحوسبة (Computing)، والتحكم (Control)، والاستشعار (Sensing)، بحيث تتحول الشبكة إلى ما يشبه «الجهاز العصبي» الذي يغطي المدينة أو المصنع أو حتى الدولة بالكامل.

لن تكتفي الفكرة أن نقاط الاتصال – مثل الهوائيات، وأجهزة الـIoT، والأسطح الذكية – بإرسال واستقبال البيانات، بل ستستشعر حركة الأجسام، واتجاه الإشارات، والتغيرات في البيئة، ثم تستخدم خوارزميات رؤية حاسوبية (Computer Vision) و ذكاء اصطناعي على الحافة (Edge AI) لتحليل ما يحدث في الزمن الحقيقي.

على سبيل المثال، يمكن للشبكة في مصنع ذكي أن «ترى» مواقع الروبوتات والعمال عبر موجات الراديو نفسها، وتعيد ضبط مساراتها لتجنّب الاصطدام، أو تضبط استهلاك الطاقة في جزء من الخط الإنتاجي تلقائيًا عندما تقلّ الحاجة إليه، دون الاعتماد على كاميرات منفصلة في كل زاوية.

الأسطح الذكية والإنترنت الحسي

جزء أساسي من رؤية 6G يتمثل في ما يُعرف بالأسطح الذكية (Reconfigurable Intelligent Surfaces)، وهي مواد أو ألواح توضع على الجدران والأسقف يمكنها إعادة توجيه الإشارات اللاسلكية بذكاء، لتحسين التغطية وتأمين الاتصالات وحتى المساعدة في «رسم خريطة» ثلاثية الأبعاد للمكان عبر تحليل الانعكاسات.

تفتح هذه القدرات الباب أمام مفهوم «إنترنت الحواس» Internet of Senses، وهو مستوى جديد من الاتصال لا ينقل الصوت والصورة فقط، بل يستهدف أيضًا نقل الإحساس باللمس، وربما الروائح والطعم، ليقدّم تجارب واقع معزّز وواقع افتراضي تشعر معها وكأنك «موجود فعليًا» في المكان الآخر.​​

تقارير شركات مثل إريكسون تشير إلى أن هذا المستوى من التجارب يتطلب زمن تأخير (Latency) شبه صفرى وسعات ضخمة لا يمكن تحقيقها إلا في عصر 6G، ما يسمح بتطبيقات مثل جراحات عن بُعد ذات إحساس لمسي حقيقي، أو فصول دراسية افتراضية يشعر فيها الطالب بحركة الأشياء كما لو كانت أمامه فعلًا.​​

أجهزة بلا بطاريات وذكاء «يعيش من الطاقة المحيطة»

إلى جانب السرعة والاستشعار، يُراهن الباحثون على ما يسمونه «أجهزة الطاقة المحيطة» (Energy-Neutral Devices)، وهي حساسات صغيرة تعمل بالاعتماد على الطاقة الملتقطة من البيئة مثل الضوء، والاهتزازات، وموجات الراديو، دون الحاجة لبطاريات تُستبدل دوريًا.

يوضح مشروع أوروبي مثل AMBIENT‑6G كيف يمكن نشر آلاف أو ملايين من هذه الحساسات في حقول زراعية أو غابات أو شوارع المدن، لتكوين شبكة مراقبة ذكية تتابع جودة الهواء، ورطوبة التربة، وحركة المرور، ومخاطر الحرائق، كلها بشكل ذاتي تقريبًا وبدون صيانة تُذكر. في هذه الرؤية، تصبح البيئة ذاتها «جهازًا متصلًا» يراقب نفسه، ويحسّن استهلاك الموارد، ويبلغ عن المشكلات قبل أن تتحول إلى كوارث.

بين الخيال العلمي والأسئلة الصعبة

تبدو هذه الصورة مأخوذة من أفلام الخيال العلمي: منازل تفهم وجودك وتضبط الإضاءة ودرجة الحرارة والموسيقى تلقائيًا، مدن ترى الاختناقات المرورية قبل حدوثها وتعيد تنظيم الإشارات في لحظات، مصانع تعطل آلة قبل أن تتلف لأنها «سمعت» اهتزازًا غير طبيعي عبر حساس دقيق.

لكن تحقيق هذا المستوى من «الذكاء المحيط» يفتح أيضًا أسئلة صعبة تتعلق بالخصوصية، والأمان، ومن يملك حق الوصول إلى هذا «الحس الجماعي» للبيئة؛ فشبكة تستشعر كل حركة وكل تغير يمكن أن تكون أداة قوية لتحسين حياتنا، أو أداة مراقبة غير مسبوقة إذا ساء استخدامها.

مع ذلك، يتفق الباحثون على أن 6G لن يكون مجرد «5G أسرع»، بل قفزة في فكرة الشبكة نفسها: من بنية تحتية لنقل البيانات بين أجهزتنا، إلى «نسيج ذكي» يدمج العالم المادي بالعالم الرقمي في طبقة واحدة، تجعل البيئة المحيطة أقرب ما تكون إلى جهاز ذكي عملاق نعيش داخله لا خارجه.