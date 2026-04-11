تعليق ناري من أمير هشام بعد فوز الأهلي: أداء عشوائي ومدرب بلا بصمة
غدا.. قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات بالأهلي
مشوه بالتراضي.. خبير لوايح يحذر إدارة الأهلي: الوقت يداهمكم والدوري هيضيع
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي في الدوري
حريق يهز مستشفى قصر العيني.. حكاية إخلاء 40 مريضا من المستشفى.. تفاصيل
الحلق كتب نهايتها | قرار قضائي عاجل بحق المتهمة بإنهاء حياة طفلة لسرقتها بقطور
الزمالك يتصدر مجموعة حسم الدوري .. ومنافسة مشتعلة بين بيراميدز والأهلي على القمة
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة
اللواء نصر سالم يكشف عن مخطط إسرائيلي خبيث للقضاء على القضية الفلسطينية
هرمز أهم من النووي.. أستاذ دراسات إيرانية: طهران زرعت ألغاما في المضيق وتعرف مكانها
إيران: لا مفاوضات لبنانية-إسرائيلية دون حزب الله والعواقب خطيرة
صدمة.. إسرائيل تتوقع انهيار المفاوضات بين واشنطن و طهران وتستعد لاستئناف الحرب
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

6G يحوِّل العالم من حولك إلى «جهاز ذكي» ضخم

6G Flagship
6G Flagship
احمد الشريف

كشفت أوراق بحثية ورؤى صناعية حديثة أن رؤية الجيل السادس من شبكات الاتصالات 6G لم تعد تقتصر على زيادة السرعات فقط، بل تهدف لتحويل البيئة المحيطة نفسها إلى «جهاز ذكي هائل» قادر على استشعار كل ما يجري فيها والتفاعل معه في الزمن الحقيقي، في مزيج يقترب بشدة من أفلام الخيال العلمي لكنه يستند إلى تقنيات قيد التطوير حاليًا. 

ويتحدث باحثون من شركات كبرى وجامعات مرموقة عن ما يسمونه «الذكاء المحيطي» Ambient Intelligence، حيث تصبح الجدران، والأسقف، والأثاث، والطرقات، وحتى الحقول الزراعية مزوّدة بحساسات واتصال لاسلكي وذكاء اصطناعي، ما يسمح للشبكة ليس فقط بنقل البيانات، بل «فهم» ما يدور في المكان واتخاذ قرارات تلقائية بناءً عليه.

تتفق دراسات من معاهد مثل 6G Flagship وفِرق بحثية في ستانفورد على أن 6G سيجمع لأول مرة بين أربعة عناصر رئيسية في منصة واحدة: الاتصال (Communication)، والحوسبة (Computing)، والتحكم (Control)، والاستشعار (Sensing)، بحيث تتحول الشبكة إلى ما يشبه «الجهاز العصبي» الذي يغطي المدينة أو المصنع أو حتى الدولة بالكامل.

 لن تكتفي الفكرة أن نقاط الاتصال – مثل الهوائيات، وأجهزة الـIoT، والأسطح الذكية – بإرسال واستقبال البيانات، بل ستستشعر حركة الأجسام، واتجاه الإشارات، والتغيرات في البيئة، ثم تستخدم خوارزميات رؤية حاسوبية (Computer Vision) و ذكاء اصطناعي على الحافة (Edge AI) لتحليل ما يحدث في الزمن الحقيقي.

على سبيل المثال، يمكن للشبكة في مصنع ذكي أن «ترى» مواقع الروبوتات والعمال عبر موجات الراديو نفسها، وتعيد ضبط مساراتها لتجنّب الاصطدام، أو تضبط استهلاك الطاقة في جزء من الخط الإنتاجي تلقائيًا عندما تقلّ الحاجة إليه، دون الاعتماد على كاميرات منفصلة في كل زاوية.

الأسطح الذكية والإنترنت الحسي

جزء أساسي من رؤية 6G يتمثل في ما يُعرف بالأسطح الذكية (Reconfigurable Intelligent Surfaces)، وهي مواد أو ألواح توضع على الجدران والأسقف يمكنها إعادة توجيه الإشارات اللاسلكية بذكاء، لتحسين التغطية وتأمين الاتصالات وحتى المساعدة في «رسم خريطة» ثلاثية الأبعاد للمكان عبر تحليل الانعكاسات.

تفتح هذه القدرات الباب أمام مفهوم «إنترنت الحواس» Internet of Senses، وهو مستوى جديد من الاتصال لا ينقل الصوت والصورة فقط، بل يستهدف أيضًا نقل الإحساس باللمس، وربما الروائح والطعم، ليقدّم تجارب واقع معزّز وواقع افتراضي تشعر معها وكأنك «موجود فعليًا» في المكان الآخر.​​

تقارير شركات مثل إريكسون تشير إلى أن هذا المستوى من التجارب يتطلب زمن تأخير (Latency) شبه صفرى وسعات ضخمة لا يمكن تحقيقها إلا في عصر 6G، ما يسمح بتطبيقات مثل جراحات عن بُعد ذات إحساس لمسي حقيقي، أو فصول دراسية افتراضية يشعر فيها الطالب بحركة الأشياء كما لو كانت أمامه فعلًا.​​

أجهزة بلا بطاريات وذكاء «يعيش من الطاقة المحيطة»

إلى جانب السرعة والاستشعار، يُراهن الباحثون على ما يسمونه «أجهزة الطاقة المحيطة» (Energy-Neutral Devices)، وهي حساسات صغيرة تعمل بالاعتماد على الطاقة الملتقطة من البيئة مثل الضوء، والاهتزازات، وموجات الراديو، دون الحاجة لبطاريات تُستبدل دوريًا.

يوضح مشروع أوروبي مثل AMBIENT‑6G كيف يمكن نشر آلاف أو ملايين من هذه الحساسات في حقول زراعية أو غابات أو شوارع المدن، لتكوين شبكة مراقبة ذكية تتابع جودة الهواء، ورطوبة التربة، وحركة المرور، ومخاطر الحرائق، كلها بشكل ذاتي تقريبًا وبدون صيانة تُذكر. في هذه الرؤية، تصبح البيئة ذاتها «جهازًا متصلًا» يراقب نفسه، ويحسّن استهلاك الموارد، ويبلغ عن المشكلات قبل أن تتحول إلى كوارث.

بين الخيال العلمي والأسئلة الصعبة

تبدو هذه الصورة مأخوذة من أفلام الخيال العلمي: منازل تفهم وجودك وتضبط الإضاءة ودرجة الحرارة والموسيقى تلقائيًا، مدن ترى الاختناقات المرورية قبل حدوثها وتعيد تنظيم الإشارات في لحظات، مصانع تعطل آلة قبل أن تتلف لأنها «سمعت» اهتزازًا غير طبيعي عبر حساس دقيق.
لكن تحقيق هذا المستوى من «الذكاء المحيط» يفتح أيضًا أسئلة صعبة تتعلق بالخصوصية، والأمان، ومن يملك حق الوصول إلى هذا «الحس الجماعي» للبيئة؛ فشبكة تستشعر كل حركة وكل تغير يمكن أن تكون أداة قوية لتحسين حياتنا، أو أداة مراقبة غير مسبوقة إذا ساء استخدامها.

مع ذلك، يتفق الباحثون على أن 6G لن يكون مجرد «5G أسرع»، بل قفزة في فكرة الشبكة نفسها: من بنية تحتية لنقل البيانات بين أجهزتنا، إلى «نسيج ذكي» يدمج العالم المادي بالعالم الرقمي في طبقة واحدة، تجعل البيئة المحيطة أقرب ما تكون إلى جهاز ذكي عملاق نعيش داخله لا خارجه.

شبكات 6G Flagship ـ6G

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

مدحت شلبي يشارك في دعم أطفال التوحد

باحتفالية فنية كبرى | مدحت شلبي يشارك في دعم أطفال التوحد .. صور

تعاون موسيقي لافت بين Lady Gaga وDoechii في أغنية “RUNWAY” المرتبطة بفيلم The Devil Wears Prada 2

تعاون موسيقي لافت بين Lady Gaga وDoechii في أغنية “RUNWAY”

شريف عرفة ومنة عرفة في عزاء مدير التصوير الراحل عبد الحميد التوني

شريف عرفة ومنة عرفة في عزاء عبد الحميد التوني

بالصور

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد