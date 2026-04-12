محافظات

تزامناً مع الأعياد.. جولات تفقدية للطب العلاجي بمستشفيات الصدر والحميات بقنا

يوسف رجب

أجرى فريق الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية شملت مستشفيي الحميات والصدر بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.

بدأ الفريق جولته بالمرور على مستشفى حميات قنا، حيث تم تفقد قسم العناية المركزة والإطمئنان على توافر الأجهزة الطبية اللازمة وحالة المرضى داخل القسم، ومتابعة مستوى الرعاية المقدمة للحالات الحرجة، والتأكد من الإلتزام بالبروتوكولات العلاجية ومكافحة العدوى.

كما شمل المرور قسم الداخلي، بمتابعة انتظام العمل وتواجد الفريق الطبي والتمريضي وتقديم الخدمة للمرضى بصورة منتظمة،  والمرور على وحدة الكبد والمعمل، حيث تم متابعة آلية العمل داخل الوحدة الكبد والتأكد من جاهزية تقديم الخدمة للمرضى، مع مراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالحالات، والتأكد من تشغيل أجهزة المعمل وتوافر مستلزمات التحاليل المختلفة والتأكد من دقة التحاليل المعملية وسرعة إصدار النتائج، بما يدعم التشخيص السليم ويسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة.

كما تابع الفريق صيدلية نفقة الدولة وتوافر أرصدة من الأدوية داخلها ودقة التسجيل للحالات المستفيدة، ورافقهم خلال المرور بمستشفى حميات قنا الدكتور سيد الكاشف، مدير المستشفى.

وتابع فريق الطب العلاجي جولته بالمرور على مستشفى صدر قنا، حيث تم تفقد قسم الإستقبال ومتابعة سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتنظيم إستقبال المرضى وتطبيق نظام الفرز الطبي، ثم المرور على قسم العناية المركزة والتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية وتقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.

كما تم المرور على قسم الأشعة ومتابعة كفاءة الأجهزة ودقة الفحوصات وسرعة إنجاز الخدمة، إلى جانب تفقد صيدلية نفقة الدولة والتأكد من توافر الأدوية وصرفها وفق القواعد المنظمة لضمان وصول العلاج لمستحقيه.

كما جري المرور على المعمل، حيث تم التأكد من إنتظام العمل وتوافر الكواشف المعملية ودقة النتائج وسرعة تسليمها لدعم التشخيص الطبي، رافقهم خلال المرور بمستشفى صدر قنا الدكتور كمال همام، مدير المستشفى.

وضم فريق الطب العلاجي كلاً من الدكتورة رشا سليم مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة، والدكتورة نهلة مبارك مديرة خدمات الطب العلاجي، والدكتورة سولاف حسن مدير إدارة المعامل، والدكتور أحمد عرفة عضو الكلي الصناعي، والدكتورة نجوى عضو فريق الطب العلاجي، وحمادة محارب، وأحمد حسن عضو فريق التمريض.

