تقارير عالمية تكشف عن تفاصيل Oppo Find X9s Pro .. التصميم والألوان والذاكرة

أكّدت تقارير تقنية متخصصة، في مقدمتها تقرير لموقع GSMArena، أن هاتف Oppo Find X9s Pro يستعد لظهوره العالمي إلى جانب سلسلة Find X9، مع تثبيت التصميم النهائي وخيارات الألوان ونسخ الذاكرة قبل الإطلاق الرسمي في 21 أبريل الجاري.

وأوضحت التقارير أن أوبو ستقدّم Find X9s Pro كجزء من حدث التصوير المشترك مع Hasselblad في مدينة تشنغدو الصينية، حيث سيتم استعراض قدرات الكاميرا إلى جانب تأكيد توفر الهاتف في أسواق عالمية مختارة بعد فترة قصيرة من الإعلان.

أربع ألوان رئيسية بطابع فخم

أبرزت GSMArena ومنشورات مسرّبين أن Find X9s Pro سيصل بأربعة ألوان رئيسية تحمل أسماء تجارية مستوحاة من الطبيعة والمعادن، هي: الأبيض الطبيعي (Natural/Free White)، التيتانيوم الأصلي (Native/Original Titanium)، البرتقالي الحيوي (Energetic/Vibrant Orange)، والأخضر الرياحي أو Wind Chaser/Wind Rider Green، مع اختلاف بسيط في الترجمة بين المصادر.

وأظهرت الصور المسربة تصميمًا بخلفية تجمع بين لمسات معدنية ولمسات جلدية أو شبيهة بالجلد في بعض الإصدارات، مع بروز واضح لوحدة الكاميرا الخلفية التي تأتي بتخطيط أفقي مستطيل يختلف عن الدوائر الكبيرة التي اعتدنا رؤيتها في هواتف منافسة.

وأشارت التسريبات إلى أن هذه الألوان تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين، بين مظهر كلاسيكي هادئ في الأبيض والتيتانيوم، وطابع شبابي أكثر جرأة في البرتقالي والأخضر، مع حرص أوبو على إبراز شراكتها في التصوير مع Hasselblad عبر شعار واضح في وحدة الكاميرا.

شاشات بحواف شبه منعدمة

ذكرت GSMArena أن صفحة الحجز المسبق للهاتف في الصين أكدت أن شاشة Find X9s Pro تأتي بمقاس 6.3 بوصة تقريبًا، مع حواف نحيفة جدًا تبلغ 1.1 ملم فقط، ما يجعل الواجهة الأمامية أقرب ما تكون إلى «لوح زجاج كامل» مع ثقب صغير للكاميرا الأمامية.

وأوضحت التسريبات أن الشاشة من نوع LTPO AMOLED بدقة 1.5K مع معدّل تحديث عالٍ، لكنها لم تذكر كل المواصفات التفصيلية بعد، تاركة بعض العناصر ليتم كشفها في الحدث الرسمي.

خيارات ذاكرة ومساحة تخزين تناسب الفئة الرائدة

أكدت GSMArena، نقلًا عن صفحة الحجز الرسمية في موقع أوبو للصين، أن Find X9s Pro سيتوفر بأربع خيارات من الذاكرة والتخزين، كلها من فئة مرتفعة تناسب هاتفًا رائدًا:

12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين،

12 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين،

16 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين،

و16 جيجابايت رام مع 1 تيرابايت تخزين. وأشارت الشركة في المواد الدعائية إلى أن هذه التشكيلة تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف في التصوير المكثف، وتسجيل الفيديو بدقة عالية، وتثبيت تطبيقات ثقيلة مثل الألعاب الكبيرة وتطبيقات الإنتاجية.

كاميرات Hasselblad بدقة 200 ميجابيكسل

أوضحت GSMArena أن صفحة أوبو الصينية أكدت وجود مستشعرين بدقة 200 ميجابيكسل في الخلف، بالتعاون مع Hasselblad، مع عدم الكشف الكامل عن نوع العدستين في الوقت الحالي، لكن التسريبات تشير إلى كاميرا رئيسية وكاميرا تيليفوتو لتقريب بصري عالي الجودة، إلى جانب عدسة واسعة وأخرى للمساعدة في استعادة الألوان أو العمق. وتوقعت تقارير أخرى من قنوات تقنية على يوتيوب أن تركز أوبو على تحسين الألوان والتفاصيل في الإضاءة المنخفضة، مع توفير أوضاع تصوير متقدمة مستوحاة من تجربة Hasselblad في الكاميرات الاحترافية.

توقيت الإطلاق والأسواق المستهدفة

ذكرت صحيفة Hindustan Times وموقع Gadgets360 أن أوبو ستعقد حدثًا مشتركًا لإطلاق Find X9 Ultra عالميًا في 21 أبريل، على أن يتم تقديم Find X9s Pro في الصين في نفس اليوم، مع تأكيد نية أوبو طرح السلسلة في أسواق عالمية لاحقًا، من بينها الهند وبعض أسواق أوروبا والشرق الأوسط.

وأشارت Gadgets360 في تقرير سابق إلى أن Find X9 Ultra هو الذي حظي أولًا بتأكيد الإطلاق العالمي، بينما كان يُعتقد أن Find X9s Pro قد يبقى حكرًا على الصين، قبل أن تظهر تقارير أحدث تؤكد أن أوبو تستعد بالفعل لإصدار نسخة عالمية من X9s Pro أيضًا، مع نفس خيارات الألوان والذاكرة تقريبًا.

وبذلك، تستعد أوبو لدخول المنافسة في فئة الهواتف الرائدة المدمجة ذات الحواف فائقة النحافة، مع رهان واضح على الشراكة مع Hasselblad في التصوير، وتوفير خيارات تخزين وذاكرة كبيرة، وتشكيلة ألوان مميزة، في هاتف Find X9s Pro الذي بات إطلاقه العالمي مؤكّدًا بعد ظهور كل هذه التفاصيل رسميًا في صفحات الحجز والتشويق.