كهرباء الإسماعيلية يكشف موقف علي سليمان وشيكا في الانتقالات الصيفية

كشف شريف عابدين المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية وعضو مجلس إدارة النادي، عن موقف الثنائي علي سليمان ومحمود شيكا من الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عابدين في تصريحات خاصة لبرنامجه ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، إن عقد محمد شيكا ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم وسيرحل عن صفوف الفريق خصوصًا وأن اللاعب يمتلك عروضًا جيدة.

وتابع: علي سليمان لاعب مميز للغاية ويمتلك عروض كبيرة منذ موسم انتقالات الشتاء الماضي، ولكن فضلنا بقاءه للمنافسة على البقاء في الممتاز.

وأضاف: علي سليمان يمتلك عروض كبيرة، ولكن النادي فضل عدم مناقشة أي عروض في الوقت الحالي حتى انتهاء الموسم، والتركيز حاليًا على البقاء في الدوري الممتاز.