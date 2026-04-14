صدمة في معسكر الجزائر.. إصابة ماندريا تُهدد مشاركته قبل مونديال 2026

تلقى منتخب الجزائر ضربة مقلقة بعد تعرض حارسه الدولي أنتوني ماندريا لإصابة خلال التحضيرات لمنافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026.

ووفقًا لما أوردته إذاعة "فرانس بلو"، تعرض ماندريا (29 عامًا) لخلع في الكتف إثر اصطدام قوي مع أحد زملائه خلال حصة تدريبية، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى الجامعي بمدينة كان، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابة وفترة غيابه المحتملة.

يأتي هذا التطور في توقيت حساس بالنسبة لحارس كان، الذي يعد أحد أبرز المنافسين على حجز مكان أساسي في تشكيلة "محاربي الصحراء"، في ظل اشتداد المنافسة داخل مركز حراسة المرمى.

ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن نتائج الفحوصات الطبية، وسط آمال داخل الجهازين الفني والطبي بأن تكون الإصابة محدودة، بما يسمح بعودة اللاعب سريعًا إلى التدريبات، وعدم غيابه عن التحضيرات النهائية للمونديال.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مشاركته الخامسة في تاريخ كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، النمسا، والأردن، في بطولة تقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.