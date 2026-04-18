قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاوز وصف لـ علي معلول | منشور غير متوقع يثير الجدل

علي معلول
علي معلول
باسنتي ناجي

أثار الإعلامي أمير هشام الجدل بشأن اللاعب علي معلول بين متابعيه بوصفه بكلمة.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صف علي معلول بكلمة واحدة فقط". 

وكان قد قال التونسي سيف تقا لاعب وادي دجلة الحالي، والإفريقي التونسي ولانس الفرنسي السابق، إن مواطنه علي معلول هو أفضل محترف تونسي في تاريخ الكرة المصرية، عندما تذكر معلول فإنك تذكر الأهلي، هو لاعب كبير ومحترم والجميع يحبه، إنسان خلوق ومنضبط، وحزنت على رحيله لكنها سنة الحياة.

وتابع "تقا"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لن يأتي لاعب تونسي يحقق ربع ما حققه معلول مع الأهلي، ربما الأقرب لفعل نفس الشيء كان أنيس بوجلبان لكنه رحل سريعًا، معلول هو أسطورة تونس في الكرة المصرية.

وأضاف لاعب لانس الفرنسي السابق: سيف الجزيري لم يحصل على فرصته كاملة مع الزمالك، هو لا يلعب بشكل مستمر إلا أنه ساهم كثيرًا مع الأبيض، بطولات وألقاب وأرقام علي معلول مع الأهلي ومساهماته التهديفية في كل البطولات أكثر بكثير من أي لاعب آخر، لذلك علي معلول هو نمبر وان.

وواصل لاعب النادي الإفريقي التونسي السابق: تفاجأت بأداء الأهلي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وكنت أتوقع انتهاء المباراة بنتيجة كبيرة للأحمر، لكن غياب الجماهير ربما أثر كثيرًا على الفريق، الترجي فريق كبير وله تاريخ عريق وجماهيره عظيمة، لذلك استطاع العودة بسبب إدارته الفنية القوية.

وأردف: لكي تنجح كلاعب تونسي في الدوري المصري، عليك التأقلم مع الأجواء والتعامل كلاعب مصري بنفس الفكر والعقلية، اللاعب المصري يحب الصداقات، أما اللاعب التونسي فيحب الأجواء الأسرية ويكره الشعور بالغربة، النجاح هنا مرتبط بتفاصيل خاصة بعيدة عن كرة القدم.

واختتم سيف تقا حديثه: الأجواء جيدة في معسكر منتخب تونس مع المدرب صبري لاموشيه، وإن شاء الله يكونون على مستوى تطلعات الجماهير في كأس العالم، أما منتخب مصر فيمكنه التأهل من دور المجموعات مع حسام حسن الذي يمنح فريقه روحًا كبيرة تجعلك كلاعب تقاتل بكل قوة أمام منافسيك والدليل مباراة إسبانيا.

علي معلول الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

