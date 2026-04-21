أولى جلسات استئناف الراقصة بوسي الأسد على حبسها عامين

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف الراقصة بوسي الأسد، على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة الراقصة بوسي الأسد، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمة لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، بعد توجيه اتهامات لها بنشر محتوى اعتبرته الجهات المعنية مخالفًا للآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور عبر المنصات الإلكترونية.