مراسل صدى البلد من بروكسل: قفزة 150% في أسعار الطيران.. وأوروبا تحت ضغط أزمة الطاقة

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» في بروكسل، عن تطورات مهمة داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن القمة المرتقبة في قبرص بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد حضور عدد كبير من قادة الاتحاد الأوروبي، وتناقش ملفات إقليمية تحت عنوان «ما يحدث في المنطقة».

العلاقات بين مصر وقبرص

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» أن العلاقات بين مصر وقبرص وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن قبرص تلجأ لمصر في بعض القضايا، ما يعكس قوة التنسيق بين البلدين.

منظومة دفاعية مشتركة

وأشار إلى أن الأوضاع في المنطقة لها تأثير مباشر على أوروبا، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على تأسيس منظومة دفاعية مشتركة لمواجهة التحديات المتصاعدة.

وأضاف أن هناك تقديرًا أوروبيًا واضحًا للدور المصري، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الفنلندي الذي وصف مصر بأنها من أهم دول العالم، ودعا إلى الاعتماد عليها في حل أزمات الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه زار مصر أكثر من مرة وشهد حجم التطور الكبير بها.

دعم من المفوضية الأوروبية

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح مراسل «صدى البلد» أن أوروبا تواجه أزمة طاقة متفاقمة، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وإلغاء بعض الرحلات الجوية نتيجة نقص الوقود، إلى جانب توجه أوروبي لتوسيع الاعتماد على الطاقة الكهربائية بدعم من المفوضية الأوروبية.

كما حذّر من أن استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقاته مع روسيا، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على المواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة.

واختتم بالإشارة إلى أن أسعار تذاكر الطيران داخل أوروبا ارتفعت بنسبة تتجاوز 150%، مضيفًا: «هنبطل نسافر تاني زي ما بطلنا أكل السلطة»، في تعبير عن حجم تأثير الأزمة على حياة الأوروبيين اليومية.