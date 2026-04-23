أخبار أسوان..مبادرة للفنانيين التشكيليين وغلق لمحلات مخالفة ورفع كفاءة للحدائق وضبط تداول المواد البترولية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 22/4/2026 أحداث متنوعة.

حيث تواصل محافظة أسوان تنفيذ مبادراتها التنموية والمجتمعية الهادفة إلى الإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى داخل المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمبادرة فنانى أسوان التشكيليين أثناء قيامهم بتنفيذ الجدارية الفنية المتميزة بسور جراج المقاولون العرب ، ضمن أعمال مشروع تطوير وتجميل وتوسعة طريق السادات .

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان ، والذى أوضح بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1802 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية وذلك ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى إعتمادات مالية بلغت 500 مليون جنيه



أعلن رسميا عن فتح باب التقدم للمشاركة فى الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي ودعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .



فى ظل الجولات الميدانية المفاجئة لإحكام الرقابة وتحقيق الإنضباط بالأسواق ، أمر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بغلق وتشميع محل مخصص لصناعة وبيع المخبوزات بعد ضبط صاحبه يستخدم أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالمخالفة للقوانين المنظمة بدلاً من الأسطوانات التجارية المخصصة لهذا النشاط ، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة تهدد السلامة العامة وتندرج تحت الغش التجارى .



من أجل ضبط منظومة تداول المواد البترولية ، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية لأحد محطات تعبئة الوقود بطريق السادات ، والتى تم إعادة تشغيلها بعد توفيق أوضاعها للتأكد من إنتظام العمل وتطبيق الضوابط المنظمة .



وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مدير إدارة الحدائق المهندس محمد حسن بتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لحديقة حى الرضوان ، وأيضاً الحديقة الواقعة أمام المسجد بالمنطقة بما يضمن تحويلها إلى متنفس حضارى وجمالى يليق بأهالى المنطقة ويعكس الوجه الجمالى لزهرة الجنوب ، ولاسيما أن الحديقة تضم بعض أعمال سمبوزيوم أسوان الدولى بطريق السادات .

