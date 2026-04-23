بعد التعادل أمام إنبي.. اليوم راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الجمعة

قرر الكابتن عماد النحاس المدير الفني للمصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر غدا الجمعة على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد

ويأتى استئناف الفريق للتدريبات استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة

والمقرر إقامة المباراة على ملعب ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء الاثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من أبريل الجاري.



كان فريق المصري قد خاض مساء أمس الأربعاء على الملعب ذاته مباراته بالجولة الثالثة من المرحلة ذاتها وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق انبي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة والثلاثين ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب في انتظار باقي نتائج الجولة.