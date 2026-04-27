محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق نهطاى – كفر الديب بزفتى | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق نهطاى – كفر الديب بنطاق مركز زفتى، والذي قامت بتنفيذه مديرية الطرق والنقل بالغربية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن تحسين كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بالطريق بطول 1.2 كم، بما يمثل نقلة مهمة في مستوى الطريق ويسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات، وتحقيق سيولة مرورية أفضل، خاصة أنه يعد من الطرق الحيوية التي تخدم عددًا من القرى وتربط بينها داخل مركز زفتى.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف أنحاء الغربية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين البنية التحتية ودعم خطط التنمية، مشيرًا إلى أن مشروعات الرصف لا تستهدف فقط تحسين المظهر الحضاري، وإنما تسهم بشكل مباشر في تيسير الحركة اليومية للمواطنين، وتقليل معدلات التكدس، ورفع كفاءة الربط بين المناطق.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في جميع أعمال الرصف، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة ضمن الخطة الاستثمارية.