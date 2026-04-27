عدّى مرحلة سوء الأداء .. مساعد مدرب المنتخب السابق يعلق على تراجع الأهلي

علق محمود فايز، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، على هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكتب فايز عبر فيسبوك: "الأهلي يرفض كل شيء وبيخلص علي نفسه بنفسه … مبروك لبيراميدز وأداء محترم وكفاح (طبيعي) للاعبين عندها روح وهدف تسعي له، بس يمكن دي أسوأ نسخه لفريق للنادي الاهلي شفتها في حياتي للأسف بكل الأسماء المتواجده والنجوم (اللي في السماء) مش علي الأرض".

وتابع: “الموضوع عدي مرحلة سوء الاداء الفني لمليون علامة استفهام واستفهام علي اداء الجميع”.

وأضاف: “ده مش سوء حظ ولا هبوط في المستوي ولا اجهاد ولا غياب روح في مباراه او اتنين…. الموضوع تخطي كل الأمور المنطقية لفريق كبير يحاول ويجتهد ويقدم ما يمليه عليه التزاماته ومسئولياته امام جماهيره ونفسه”.

وأضاف: “هاردلك لجمهور الاهلي المحترم… وفريقك لا يستاهل اي شيء هذا الموسم”.