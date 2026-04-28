رغم فوائده.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الساوردو؟

تناول خبز الساوردو لا يشبه الخبز العادي، لأن طريقة تخميره الطبيعية تحدث تغييرات مفيدة في مكوناته، ما ينعكس بشكل مباشر على الجسم.



ماذا يحدث لجسمك عند تناول الساوردو



تحسين الهضم

التخمير الطبيعي يساعد على تكسير بعض مكونات الدقيق، ما يجعل الخبز أسهل في الهضم ويقلل الشعور بالانتفاخ.

امتصاص أفضل للعناصر الغذائية

الساوردو يقلل من حمض الفيتيك الموجود في الحبوب، وهو ما يسمح للجسم بامتصاص المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم بشكل أفضل.

استقرار مستوى السكر في الدم

يمتاز الساوردو بمؤشر جلايسيمي أقل مقارنة بالخبز الأبيض، ما يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

دعم صحة الأمعاء

يحتوي على بكتيريا نافعة ناتجة عن التخمير، تساهم في تعزيز توازن البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

الشعور بالشبع لفترة أطول

بفضل تركيبته وطريقة تحضيره، يمنح إحساسا أطول بالامتلاء، ما يساعد في تقليل تناول الطعام.

تقليل الحساسية لدى البعض

بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية خفيفة تجاه الجلوتين يجدون الساوردو أسهل في التحمل، لكن لا يعد مناسبا لمرضى حساسية الجلوتين الكاملة.

هل الساوردو صحي للجميع

رغم فوائده، يجب تناوله باعتدال، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو يتبعون نظاما غذائيا خاصا