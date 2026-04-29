هجوم مُفاجئ يهز تل أبيب .. اقتحام منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية | شاهد
ما معنى الحج الأكبر المذكور في القرآن؟.. اعرف المقصود به وسبب تسميته
فلكيا.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026
وزير التعليم العالي: استراتيجية طموحة لتحويل مصر لمركز إقليمي للتعليم بالشرق الأوسط وإفريقيا
فيفا يُقر «قوانين فينيسيوس» الجديدة لمواجهة العنصرية وسوء السلوك في الملاعب
استعدوا لموجة حارة قادمة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء
«ميناب 168» بمجموعة مصر .. قرار مفاجئ من طهران بشأن منتخب إيران في المونديال
طلاب الثانوية يتألقون .. أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين في مسابقة «مستقبل الوقود الحيوي»
إعلامي: الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام الزمالك بنسبة 80%.. «وهذا موقف زيزو وياسر إبراهيم»| فيديو
تصعيد جديد.. تامر عبدالمنعم يُوكّل ياسر قنطوش لتحرير محضر ضد محمود حجازي | خاص
بسمة وهبة تتعرّض لحادث سير على محور 26 يوليو | صور
عمر جابر يطلب برنامجًا تأهيليًا خاصًا للحاق بنهائي الكونفدرالية.. «الغندور» يكشف الكواليس
تكنولوجيا وسيارات

Viture Beast XR .. سينما 174 بوصة في جيبك

احمد الشريف

كشفت مراجعات تقنية أولية عن قدرات مذهلة لنظارات "Viture Beast XR" الجديدة، والتي وصفت بأنها "تلفاز محمول" يمنح المستخدم تجربة بصرية تعادل شاشة بقياس 174 بوصة أمام عينيه مباشرة. 

وتأتي هذه النظارات لتمثل الجيل الأحدث في تقنيات الواقع الممتد (XR)، موفرة توافقاً استثنائياً مع أجهزة الألعاب المنزلية والمحمولة، وفي مقدمتها جهاز "سويتش 2" المرتقب، مما يفتح آفاقاً جديدة لكيفية استمتاع المستخدمين بالألعاب والمحتوى الترفيهي في أي مكان وبأعلى جودة ممكنة.

تجربة بصرية فائقة

تعتمد نظارات "Viture Beast" على تقنية "الواقع الممتد" (Extended Reality)، وهي تكنولوجيا تدمج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز لإنشاء بيئة بصرية غامرة. 

ولتبسيط الفكرة، النظارة لا تحجب عنك العالم الخارجي بالكامل، بل تعرض أمام عينيك شاشة عملاقة وكأنك تجلس في الصف الأول داخل قاعة سينما، مع الحفاظ على وضوح فائق بفضل شاشات "Micro-OLED" الدقيقة التي تقدم ألواناً حية وتباينًا عميقاً، مما يجعل تجربة اللعب أكثر واقعية وإثارة من الشاشات التقليدية.

توافق مع "سويتش 2"

أبرز ما يميز هذا الإصدار هو قدرته الفريدة على العمل بسلاسة مع أجهزة الألعاب المحمولة، خاصة مع التسريبات التي تؤكد دعمها الكامل لجهاز "Switch 2". 

ولشرح هذه الميزة بكلمات بسيطة، يمكن للنظارة استبدال شاشة الجهاز الصغيرة بشاشة عملاقة بمجرد توصيل كابل واحد، مع دعم ميزات مثل "تتبع الرأس"؛ أي أن الصورة تتحرك وتتفاعل مع حركة رأسك، مما يمنحك شعوراً بأنك داخل اللعبة فعلياً. هذا التكامل التقني يجعلها الرفيق المثالي للاعبين الذين يقضون أوقاتاً طويلة في السفر أو التنقل.

تصميم مريح وذكي

اهتمت الشركة المصنعة بجعل النظارة خفيفة الوزن لتجنب إجهاد الرأس أو الأنف عند الارتداء لفترات طويلة. ولتبسيط الجانب التقني، تم تزويد النظارة بنظام تبريد صامت ومستشعرات ذكية تضبط السطوع تلقائياً بناءً على إضاءة الغرفة المحيطة. 

كما توفر النظارة ميزة "ضبط العدسات" لمن يعانون من قصر النظر، مما يغني الكثير من المستخدمين عن ارتداء نظاراتهم الطبية تحت نظارة الواقع الممتد، وهو حل عملي ومبتكر يزيد من راحة الاستخدام اليومي.

أزمة السعر المرتفع

رغم الميزات الثورية، يظل السعر هو العقبة الأكبر أمام انتشار "Viture Beast XR" على نطاق واسع، حيث تصنف ضمن الفئة الفاخرة والأغلى في سوق الملحقات التقنية. 

ويرى المحللون أن التكلفة المرتفعة تعود إلى استخدام عدسات عالية الجودة ومعالجات دقيقة مدمجة لضمان عدم وجود "تأخير في الصورة" (Latency)، وهي المشكلة التي تسبب الدوار في النظارات الأقل جودة.

 ومع ذلك، يجد المستخدم المصري المحترف في هذه التكلفة استثماراً طويل الأمد، خاصة لمن يبحثون عن شاشة سينمائية خاصة لا تشغل حيزاً في المنزل.

مستقبل الترفيه المحمول

يمثل إطلاق هذه النظارات خطوة هامة نحو مستقبل "الترفيه الشخصي"، حيث لم يعد المستخدم مقيداً بالجلوس أمام شاشة التلفاز الكبيرة في غرفة المعيشة.

ومع تطور شبكات الجيل الخامس وزيادة قوة أجهزة الألعاب المحمولة، ستصبح نظارات الواقع الممتد مثل "Viture" هي المعيار الجديد لمشاهدة الأفلام ولعب الألعاب بجودة "4K" في أي وقت وأي مكان، مؤكدة أن التكنولوجيا القادمة تهدف إلى تصغير العتاد وتكبير التجربة البصرية إلى أقصى حد ممكن.

