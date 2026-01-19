VITURE تكشف عن نظارة XR جديدة باسم The Beast

أعلنت شركة VITURE عن نظارتها الأحدث للواقع الممتد The Beast، التي تصفها بأنها أقوى وأكثر نظاراتها تقدمًا حتى الآن، وذلك ضمن مشاركتها في معرض CES 2026 بلاس فيجاس.

تعتمد النظارة على إطار من مزيج المغنيسيوم والألومنيوم وتضم شاشتين micro‑OLED من سوني بزاوية رؤية تبلغ 58 درجة – وهي الأوسع في تاريخ الشركة – مع سطوع يصل إلى 1,250 شمعة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في ضوء النهار مع القدرة على عرض شاشة افتراضية تصل إلى 174 بوصة لمحاكاة تجربة شاشة سينمائية كبيرة في شكل خفيف وقابل للارتداء.

تدعم النظارة تقنية Dynamic Tint Control التي توفر تسعة مستويات من التعتيم الكهروضوئي، ما يسمح بضبط شفافية العدسات إلكترونيًا بحسب البيئة المحيطة، سواء للاستخدام في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.

تتبّع بصري ثلاثي الأبعاد وأوضاع عرض متعددة

تقدم The Beast نظام تتبع بصري جديد باسم VisionPair 3DoF يتيح تثبيت الشاشات الافتراضية في الفراغ مع زمن استجابة منخفض للغاية، بحيث تظل الصورة “معلّقة” في موقع ثابت أمام المستخدم حتى مع تحريك الرأس.

ويمكن التبديل بين عدة أوضاع للرؤية، من بينها: Smooth Follow لتتبع حركة الرأس بسلاسة، وSpatial Anchor لتثبيت الصورة في موضع ثابت، وUltraWide لتوسيع مجال الرؤية وفق طبيعة الاستخدام.

تتضمن النظارة أيضًا وضعًا جديدًا لتحويل المحتوى ثنائي الأبعاد إلى عرض ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي تحت اسم Immersive 3D، إلى جانب وضع Spatial Side Mode الذي يسمح بوضع تطبيقات أو نوافذ إضافية إلى جانب الشاشة الرئيسية، ما يخدم سيناريوهات الإنتاجية والعمل المتعدد المهام بقدر ما يخدم الترفيه ومشاهدة المحتوى.

تركيز على الألعاب والوسائط والواقع المكاني

تأتي نظارة The Beast امتدادًا لنجاحات موديلات Luma Pro وLuma Ultra السابقة، مع تحسينات في الراحة على الرأس، وتوزيع الوزن، وتكامل الوظائف في الإطار نفسه بدل الاعتماد على ملحقات خارجية كما في الإصدارات السابقة.

وتشير VITURE إلى أن المنتج الجديد موجّه لاستخدامات متعددة تشمل ألعاب الفيديو، واستهلاك الوسائط، والتطبيقات المرتبطة بالحوسبة المكانية (Spatial Computing)، في وقت تتسابق فيه شركات التقنية لابتكار واجهات جديدة تجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي.

إطلاق The Beast يأتي أيضًا بعد تعاون حديث بين VITURE وCD Projekt Red بمناسبة الذكرى الخامسة للعبة Cyberpunk 2077، ما يعكس رغبة الشركة في ترسيخ حضورها داخل مجتمع اللاعبين والمهتمين بالواقع الممتد.

السعر والتوفر

أكدت VITURE أن نظارة The Beast أصبحت متاحة للطلب المسبق الآن عبر موقعها الرسمي بسعر 549 دولارًا أميركيًا.

ومن المقرر عرضها أمام الجمهور والمتخصصين خلال معرض CES 2026، حيث ستستعرض الشركة سيناريوهات استخدام مختلفة تجمع بين الألعاب والوسائط والترفيه الغامر والعمل الإنتاجي ضمن منظومة الواقع الممتد XR.